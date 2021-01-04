Abdominoplasti sonrası iyileşme süreci nasıl olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Karnın ön kısmındaki yağ ve deri fazlalıklarını yok ederek güzel bir fiziğe sahip olmak için gerçekleştirilen karın germe ameliyatlarının iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

ABDOMİNOPLASTİ SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Karın germe ameliyatı olarak bilinen abdominoplasti sonrası hastalar 24 saat kadar gözetim altında tutulur. Herhangi bir komplikasyon oluşmadığı takdirde ise ikinci gün taburcu edilirler.

Ağrıları olduğunda klasik ağrı kesiciler yeterli olur. Sonrasında hastalar üç ve onuncu gün kontrole çağrılır.

Abdominoplasti yapılan hastalar bir hafta içerisinde kendini toparlayabilir, bir hafta sonrasında da işe başlayacağı söylenebilir.

Dikişler, iyileşme sürecine göre 10-14 gün arasında alınabilir.

ABDOMİNOPLASTİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER