HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Abdominoplasti sonrası iyileşme süreci nasıl olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Abdominoplasti sonrası iyileşme süreci nasıl olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

04.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karın germe ameliyatı olarak bilinen abdominoplasti sonrası hastaları dikkatle geçirmeleri gereken bir iyileşme süreci beklemektedir. Doktorun 1-2 ayı kapsayacak önerilerine göre hareket etmesi gereken hastaların, karın germe ameliyatı sonrasında kontrollerini aksatmaması da büyük önem taşımaktadır. Abdominoplasti ameliyatında iyileşme sürecinin nasıl geçtiğini anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, konu ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Karnın ön kısmındaki yağ ve deri fazlalıklarını yok ederek güzel bir fiziğe sahip olmak için gerçekleştirilen karın germe ameliyatlarının iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

ABDOMİNOPLASTİ SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

  • Karın germe ameliyatı olarak bilinen abdominoplasti sonrası hastalar 24 saat kadar gözetim altında tutulur. Herhangi bir komplikasyon oluşmadığı takdirde ise ikinci gün taburcu edilirler.
  • Ağrıları olduğunda klasik ağrı kesiciler yeterli olur. Sonrasında hastalar üç ve onuncu gün kontrole çağrılır.
  • Abdominoplasti yapılan hastalar bir hafta içerisinde kendini toparlayabilir, bir hafta sonrasında da işe başlayacağı söylenebilir.
  • Dikişler, iyileşme sürecine göre 10-14 gün arasında alınabilir.

ABDOMİNOPLASTİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Hastalara ameliyat sonrası 1-2 ay kadar korse giymesi ve aktif egzersizden uzak durması önerilir.
  • Ameliyat sonrasında güneşten korunmak da dikkat edilmesi gereken bir başka önemli noktadır.
  • Antidepresan ve kilo verdirici ilaç kullanılıyorsa, yine cerrahınızın uyarısına göre ameliyattan 3 hafta önce kesmelidir.
  • E vitamini, Aspirin veya benzeri kanının pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar da cerrahın uygun gördüğü sürelerde kullanılmamalıdır.
  • Ağır diyetlere de ara verilmelidir.
  • Karın germe ameliyatı sonrasında iyileşme sürecinde oluşabilecek komplikasyonlar arasında bulunan kesi izinin belirginleşmesi de dikkat edilmesi gereken bir noktadır. İzin uzun vadede nasıl görüneceği kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu durumda izin yok edilmesi için bazı uygulamalara başvurulur. Kesi izi her koşulda iç çamaşırın içinde gizlenebilmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Güzel bir karın için yapıyoruz ama bu riskleri göz ardı etmeyin!Güzel bir karın için yapıyoruz ama bu riskleri göz ardı etmeyin!
Yasaklar ne zaman bitecek?Yasaklar ne zaman bitecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Abdominoplasti (karın germe) ile liposuction arasındaki fark nedir?

Abdominoplasti (karın germe) ile liposuction arasındaki fark nedir?

Karın germe ameliyatı öncesi ve sonrasında bunlara dikkat!

Karın germe ameliyatı öncesi ve sonrasında bunlara dikkat!

Abdominoplastinin riskleri nelerdir?

Güzel bir karın için yapıyoruz ama bu riskleri göz ardı etmeyin!

Şeker hastalığı ayak şeklini de bozuyor!

Dikkat! Bu hastalık ayak şeklini bozuyor

Mini abdominoplasti nedir? Normal abdominoplasti ile farkı nedir? Nasıl yapılır?

Doğum sonrası ortaya çıkıyor ama... Kurtulmak mümkün!

Abdominoplasti (karın germe) ameliyatında kullanılan yöntemler!

Bu yöntemlerle karnınız dümdüz olacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.