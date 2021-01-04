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Abdominoplastinin riskleri nelerdir?

04.01.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Abdominoplasti riskleri ile ilgili bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, komplikasyonların oluşması durumunda yapılacak müdahaleleri ve olumsuzlukların nasıl kontrol altına alınacağını anlattı.

Karın germe ameliyatında her ameliyatta olduğu gibi bazı riskli durumlar yaşanabilir. Başvurulan hekim, ameliyat öncesinde konu ile ilgili bilgi verirken komplikasyonların oluşması durumunda başvurulacak yöntemlerle ilgili merak edilenleri de anlatır. Peki karın germe ameliyatındaki riskli durumlar nelerdir ve nasıl kontrol altına alınır? Konu ile ilgili bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, ameliyat sonrasında ilk olarak kanamayla ilgili bir komplikasyon olabileceğine dikkat çekti. Her ameliyatta olduğu gibi kanamayla ilgili önlemler alınarak ameliyata başlandığını söyleyen Aydoğdu, bir diğer komplikasyonunsa enfeksiyon olabileceğini söyleyerek enfeksiyon gelişiminin, hastanede steril şartlarda, antibiyotik kullanarak ve pansumanları yaparak engellendiğini açıkladı.

Abdominoplasti riskleri arasında yara izinin iyileşmesiyle ilgili de komplikasyon oluşabileceğini söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, kişinin karın germe izinin sonradan belirgin hale gelmesinin risk olabileceğine dikkat çekerek bununla ilgili altıncı aydan sonra uygulanan tedavilerle önlem alındığını dile getirdi.

ŞEKER VE TANSİYON HASTALARI RİSKLİ GRUPTA

Şeker, tansiyon gibi hastalıkları bulunanlar için abdominoplastinin risk teşkil ettiğini de söyleyen Aydoğdu, bi gibi hastalığı bulunan kişilere karın germe ameliyatı yapılmadığını söyledi. İşte konu ile ilgili diğer detaylar...

SİGARA DA RİSK FAKTÖRÜ

  • Karın germe ameliyatı için risk oluşturan bir durum da sigara içilmesi. Ameliyat öncesinde en erken bırakılabilecek zaman sigaranın bırakılması herhangi bir komplikasyon oluşmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor.
  • Karın germe ameliyatından sonra mümkün olan en kısa zamanda yürümek de önemlidir. Bu, genellikle ameliyattan 4-6 saat sonra olmaktadır. Ameliyat sonrası yürüme durma noktasına gelen bağırsakların çalışmasına yardım ederek kabızlığı önleyeceği gibi sıvının damar dışına kaçışına bağlı doku şişliğini de engelleyecektir.
  • Her ameliyatta olduğu gibi karın germe ameliyatından sonra da cilt altında kan (hematom) veya doku sıvısı (seroma) toplanması, enfeksiyon gibi komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu istenmeyen durumları engellemek için gerekli tedbirler ameliyat sırasında ve sonrasında alınmaktadır. Nadiren de olsa tekrar cerrahi müdahale gerektirecek durumların olabileceği unutulmamalıdır.
  • Kas onarımlarını ve mevcut dokuyu desteklemek amacıyla korse kullanılması da riskleri engelleyecek bir davranıştır. Ameliyattan hemen sonra kullanılmaya başlanan korse, ortalama 3-4 hafta kadar kullanılmaya devam edilir.

AMELİYAT İZİ KALICI OLABİLİR

Karın germe ameliyatı ile ilgili bir başka risk de dikiş izi kalmasıdır. İzin görünmemesi için kesi bikini bölgesinin içinde kalacak şekilde gerçekleştirilir. Zaman içinde bu çizgi iyileşerek belli belirsiz bir hal alır. Ancak bu izin zaman içinde tamamen kaybolması mümkün olmayabilir. İzin uzun vadede nasıl görüneceği kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Ancak her koşulda iç çamaşırın içinde gizlenmektedir.

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