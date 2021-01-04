Abdominoplastinin riskleri nelerdir?

Karın germe ameliyatında her ameliyatta olduğu gibi bazı riskli durumlar yaşanabilir. Başvurulan hekim, ameliyat öncesinde konu ile ilgili bilgi verirken komplikasyonların oluşması durumunda başvurulacak yöntemlerle ilgili merak edilenleri de anlatır. Peki karın germe ameliyatındaki riskli durumlar nelerdir ve nasıl kontrol altına alınır? Konu ile ilgili bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, ameliyat sonrasında ilk olarak kanamayla ilgili bir komplikasyon olabileceğine dikkat çekti. Her ameliyatta olduğu gibi kanamayla ilgili önlemler alınarak ameliyata başlandığını söyleyen Aydoğdu, bir diğer komplikasyonunsa enfeksiyon olabileceğini söyleyerek enfeksiyon gelişiminin, hastanede steril şartlarda, antibiyotik kullanarak ve pansumanları yaparak engellendiğini açıkladı.

Abdominoplasti riskleri arasında yara izinin iyileşmesiyle ilgili de komplikasyon oluşabileceğini söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, kişinin karın germe izinin sonradan belirgin hale gelmesinin risk olabileceğine dikkat çekerek bununla ilgili altıncı aydan sonra uygulanan tedavilerle önlem alındığını dile getirdi.