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Abdominoplastiye alternatif tedavi var mı?

04.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Karın germe ameliyatı olmadan karında toparlanma sağlanmasının mümkün olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, ART adlı terapiyle karın bölgesinde sıkılaşma elde etmenin mümkün olduğunu anlattı.

Şeker ya da tansiyon hastaları gibi karın germe ameliyatı olması riskli kişiler için ya da ameliyatsız karın germe yöntemi arayanlar için ART terapisini öneren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, yöntemle ilgili bilgi verdi.

Abdominoplastiye (karın germe) alternatif olarak cerrahi başka bir yöntem mevcut olmadığını söyleyen Aydoğdu, hasta ameliyat olmak istemiyorsa ve karın bölgesinde bir deformasyon varsa ağ ART adlı terapiyle karın bölgesi sıkılaştırılabileceğine dikkat çekti. Bu işlem sonrası ciltte toparlanma sağlanacağını ve yağ dokusunun inceleceğini, kas dokusuna yönelik de çalışmalar yapılabileceğini söyleyen Aydoğdu, yöntemin karın germe ameliyatı kadar başarılı sonuç vermeyebileceğine de dikkat çekti.

AMELİYAT RİSKLİ İSE FARKLI YÖNTEMLERDEN YARDIM ALINIYOR

Karın germe ameliyatıyla kıyaslandığında onun kadar başarılı sonuçlar vermese de hastanın ameliyat olmasını engelleyen bir durum olması durumunda ART ile iyi sonuçlar elde edilmeye çalışıldığını söyledi.

ABDOMİNOPLASTİ AMELİYATINA UYGUN MUSUNUZ?

Abdominoplasti ameliyatı öncesinde danıştığınız doktorunuz size şeker hastalığı vb sağlık problemlerinizin olup olmadığını, sigara kullanıp kullanmadığınızı, aspirin, sakinleştirici gibi ilaçlar alıp almadığını soracaktır. Bu konuda doktorunuzu doğru bilgilendirmeniz büyük önem taşımaktadır. Ayrıca muayene sırasında yağ miktarı ve dağılımı karnın sarkıklığı ve fazlalığı, deri kalitesi ile ilgili bilgilere bakılacaktır. Muayene esnasında üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ameliyatı neden olmak istediğinizdir. Başvurduğunuz doktorunuzla ameliyattan beklentiniz ile ilgili açıklıkla tartışmaktan kaçınmamanız gerekmektedir. Yapılan tetkik sonucunda doktorunuz işleme karar verecektir. Uzman kişi, bulgular sonucunda bazı hastalara yalnızca liposuction yeterli olacağı, bazı hastalara ise kısmı abdominoplasti uygulanacağı bazı hastalara ise ikisinin de uygulanması gerektiği ile ilgili karar alabilir. Muayenenin ardındansa hastanede kaç gün geçireceğiniz, ameliyat sonrasında yaşanabilecek olası sorunlar ve anestezi tipi ile ilgili bilgi verilecektir.

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