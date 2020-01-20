Abdulfettah es-Sisi Londra'da protesto edildi

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Uluslararası Adalet Odaları'nın (Guernica 37), Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hapishanelerinde maruz kaldığı işkenceleri belgelediğini hatırlatan Azam, "Bu işkence Sisi’nin bilgisi dahilinde yapıldı. Uluslararası hukuka göre bu ülkede tutuklanabilir.” diye konuştu.

Azam, İngiliz polisinin diplomatik dokunulmazlığı gerekçe göstererek Sisi’yi tutuklamaktan geri duracağını bildiklerini belirterek "Diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle bu kez kurtulsa da ne kadar sürerse sürsün, bu katilin ne uluslararası ceza mahkemelerinde ne de Mısır mahkemelerinde peşini bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

- "Türk gazeteciler de gözaltına alındı"

Mısır’da ne toplanma ne de ifade özgürlüğü olduğuna işaret eden Azam, bu ülkede Anadolu Ajansı ofisine düzenlenen baskına da değinerek “Türk gazeteciler de Mısır’da gözaltına alındı. Mısır’da pek çok başka gazeteci de tutuklu. Mısır’da özgür ses yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Azam, uluslararası toplumun Mısır konusundaki ikiyüzlü tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek “Mısır hapishanelerindeki herkes özgür kalmalı. Bütün özgür seslerin kendilerini ifadesine izin verilmeli. Bugün Londra’dan Sisi’ye destek verenlere sesleniyoruz: Bu adam bir suçludur.” diye konuştu.

Sisi’nin İngiltere’ye yatırım zirvesi dolayısıyla davet edilmesinin hata olduğunu belirten Azam, Mısır’a yapılan yatırımların ülke ekonomisinin yüzde 60’ını kontrol eden askeri bir yapının “cebini doldurduğunu” kaydetti.