''Abdülhamid Han, bütün İslam ülkelerinin derdinde olan bir insandı''

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Abdülhamid Han'ın dönemindeki bütün Müslümanların derdiyle ilgilendiğini söyledi.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Yılmaz, Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Burada bir konuşma yapan Yılmaz, inanan insan için gerçek başarının sahibinin, başarıyı veren Allah olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Allah vermedikten sonra bir insanın başarıya ulaşması mümkün değildir. Bugünlerde insanın kendini gerçekleştirmesi, kendi potansiyelini ve kabiliyetini gerçekleştirmesinden bahsediyorlar. İnsanın kendini gerçekleştirmesi bir yere kadar doğrudur ama bir yerden sonra aslolan kendini aşması, müteal olana ulaşması ve onun sayesinde başarıya ulaştığının farkına varmasıdır. Bugün çok iddialı şekilde 'ben' diyen tavrımız tartışmalıdır. Elbette elimizden geleni yapacağız ama başarının Allah'tan geldiğine inanıp, ona dayanacağız.''

Konuşmasında Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han'ı da anlatan ve Sultan'ın 33 yıl Osmanlı Devleti'ni ayakta tuttuğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti: