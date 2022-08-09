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Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz'de arayacağı Hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?

09.08.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdülhamid Han gemisi Doğu Akdeniz'de Hidrokarbon arayacak. Ülkemizin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından birçok vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Yunan medyasının da yakından takip ettiği Abdülhamid Han gemisinin ilk görev yeri ise Doğu Akdeniz olacak. Peki Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz'de arayacağı Hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz'de arayacağı Hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?

Abdülhamid Han gemisi basında geniş 9 Ağustos 2022 Salı günü görevine başlıyor. Abdülhamid Han sondaj gemisi, ülkenin en güçlü gemisi olarak biliniyor. Vatandaşlar internette, "Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz'de arayacağı Hidrokarbon nedir, ne işe yarar?", " Hidrokarbon nerelerde kullanılır?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

HİDROKARBON NEDİR?

Hidrokarbon içeriğinde Hidrojen ile Karbon elementleri yer alan organik bir bileşimdir.

Sıvı, katı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunabilen hidrokarbonlar petrol ve türevlerini de içerisine alan elementleri ifade etmektedir.

Bilindiği üzere benzin, motorin ve LPG de dahil olmak üzere evlerde kullanılan doğal gaz, kömür, tüp gaz gibi yakıtların hepsi birer hidrokarbon karışımıdır.

HİDROKARBON NE İŞE YARAR, NERELERDE KULLANILIR?

Hidrokarbonların çoğu kimya endüstrisinde birçok alanda kullanılmaktadır.

Bihassa doğal gazların temel maddesi olarak da tanımlanabilen metal gazı son derece önemlidir. Günümüzde dünya üzerinde çıkarılan bütün yer altı doğal gazların ve kaynakların temel bileşenini oluşturan doğal yapının bir parçası olarak metan gazı örnek gösterilebilir. Kimyasal formülü CH4 olarak ifade edilen metan gazı son derece yanıcı bir forma sahip hidrokarbondur. Bu açıdan bakıldığında, ısıya ihtiyaç duyulan kaynak endüstrisinde sıklıkla hidrokarbonlardan yararlanıldığı görülür.

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abdülhamid han
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