Abdülhamid Han gemisinin özellikleri neler? İşte dünyanın en büyük 5. gemisi olarak bilinen Abdülhamid Han gemisinin özellikleri!

Türkiye yeni gemi yatırımıyla hidrokarbon aramasına devam ederken, Abdülhamid Han'ın özellikleri merak konusu oldu. Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olarak bilinen Abdülhamid Han, bugün düzenlenen törenin sonrası Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrılmıştı. Söz konusu geminin özellikleri merak ediliyor.

ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Geminin özellikleri, teknik donanımı merak konusu oldu. 'Mavi Vatan'daki filonun 'en güçlüsü' ünvanıyla görev almaya hazırlanan Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz sonrasında Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olma özelliğine sahip olmuş olacak.

Gemi; yedinci nesil teknolojiye, 238 metre uzunluğuna ve 42 metre genişliğine sahip.

Gemi ayrıca çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip.

Geminin mürettebat sayısı da merak ediliyor. 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenen törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlandı.

Ayrıca Karadeniz'de yapılan sondajlarda 540 milyar metreküp doğal gaz bulunmuştu. Doğu Akdeniz'de de doğal gaz veya petrol araştırmaları için çalışmalar sürmekte.

