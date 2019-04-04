HABER

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Osmanlı İmparatorluğu döneminde II.Abdülhamid Han zamanında 1877 yılında Fransız mühendislere projesini çizdirmesiyle başlayan ancak savaşlar, siyasi ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle uygulamaya geçirilemeyen, Cumhuriyet döneminde de soğuk savaş ve siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle başlatılamayan Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak 600 km’lik yolun bu yıl sonunda tamamlanacağı açıklandı.142 yıllık bir maziye sahip olan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 2003 yılında başlatılan, 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren proje sayesinde Türkiye’nin Kuzey ile Güney aksı birbirine bağlanacak.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde II.Abdülhamid Han zamanında 1877 yılında Fransız mühendislere projesini çizdirmesiyle başlayan ancak savaşlar, siyasi ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle uygulamaya geçirilemeyen, Cumhuriyet döneminde de soğuk savaş ve siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle başlatılamayan Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak 600 km’lik yolun bu yıl sonunda tamamlanacağı açıklandı.
142 yıllık bir maziye sahip olan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 2003 yılında başlatılan, 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren proje sayesinde Türkiye’nin Kuzey ile Güney aksı birbirine bağlanacak. Yol tamamlandığında Ordu’dan yola çıkan bir araç Antalya’ya 6 saatte varabilecek. Yol aynı zamanda Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere de ihracatta önemli rol üstlenecek.
Karadeniz’in coğrafyası sebebiyle uzun süren ve toplam uzunluğu 15 km olan 28 adet tünelin bulunduğu 88 km’lik Ordu ili etabının bu yıl bitirilmesi hedefleniyor.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz-Akdeniz Yolu projesinde önemli bir merhalenin geçildiğini, bu yıl içinde 2 tünel tamamlanmak suretiyle yolun hizmete açılacağını söyledi. Vali Yavuz, “Bir taraftan denize olan havalimanı, diğer taraftan Karadeniz sahil yolu ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yolla birlikte Ordu’nun ve Karadeniz’in talihi değişecek. Başta Ordu olmak üzere Karadeniz bir lojistik merkeze dönüşmüş olacak” dedi.

Baraj yolu diye başladı, ulusal yol oldu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmasının ardından Mesudiye’nin Topçam bölgesinde bulunan ve gelip geçmiş hükümetler döneminde atıl durumda bırakılan Topçam Baraj alanını inceledi. Barajın elektrik üretimi için türbin, salyangoz, santral malzemeleri gibi büyük aksamları getirecek olan ağır vasıtaların 6 metre genişliğindeki mevcut devlet karayolundan yararlanamayacağını fark eden Güler, bunu Abdülhamid Han’ın projesini gerçekleştirmek için fırsat olarak gördü. Bakanlığı bünyesindeki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) devreye alarak ’baraj yolu’ adı altında projeyi başlatan Güler, Karadeniz’in en sert ve engebeli coğrafyasında baraj yolunun yapılmasını sağladı. Birkaç yıl içinde barajın bitirilmesini sağlayan Güler, açılan yolda yapılacak çalışma ile Sivas’tan Akdeniz’e kadar uzatılabileceği fikrini ortaya attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde projeye sahip çıkmasıyla çalışmalar 2009 yılında hız kazandı. Aradan geçen yıllar içerisinde Ordu’dan başlayan yol, Mesudiye, Koyulhisar, Doğanşar, Hafik, Sivas, Şarkışla, Pınarbaşı, Göksun, Andırın, Kadirli güzergahını takip ederek Osmaniye’ye ulaşıp buradan da Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Hatay otoyolu kavşağına bağlandı. Kısacası Karadeniz önce Akdeniz’e buradan GAP’a bağlanmış oldu. Doğudan Erzurum üzerinden İran ve Ermenistan’a, oradan Kafkasya’ya, güneyden ise Suriye’ye ulaşılır hale gelindi.

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Ölümün kıyısından son anda aldılar

Ölümün kıyısından son anda aldılar

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.