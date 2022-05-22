HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Abdülhamid kimdir? Abdülhamid ne zaman öldü? Abdülhamid tahtan nasıl indirildi?

Abdülhamid kimdir? Abdülhamid ne zaman öldü? Abdülhamid tahtan nasıl indirildi?

22.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdülhamid gündemde yer alıyor. Abdülhamid Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir. Osmanlı İmparatorluğu tahtında 33 yıl görev yapmıştır. Vatandaşlar Abdülhamid hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Abdülhamit Han kimdir? İşte, Abdülhamit Han'ın hayatına dair tüm detaylar!

Abdülhamid kimdir? Abdülhamid ne zaman öldü? Abdülhamid tahtan nasıl indirildi?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Osmanlı'nın önemli padişahları arasında yer alan Sultan Abdülhamid'in hayatı merak ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah olan Abdülhamid Han'ın hayatı ve merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ABDULHAMİT HAN KİMDİR?

Sultan Abdülmecid’in oğlu olan Abdülhamit Han, 21 Eylül 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan vefat etmiş, Abdülmecid’in diğer eşi olan ve çocuğu olmayan Piristü Kadın bakmış, Abdülmecid’in ölümünden sonra Abdülhamit Han’ın eğitimi ile amcası Abdülaziz yakından ilgilenmiştir. Bunalımlı bir dönem geçiren Osmanlı Devleti’nin başına geçen Abdülhamit Han, Batı’ya karşı dengeci olmuş Doğu’ya karşı İslamcı politikalar izlemiş. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı ve 113. İslam halifesidir.

ABDÜLHAMİD'İN GENÇLİĞİ

Sultan Abdülmecid'in oğludur. Henüz 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce bakımını Abdülmecid'in diğer çocuksuz eşi Piristû Kadın Efendi üstlendi. Piristû Kadın Efendi, Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının ölümünden sonra yerine geçen amcası Abdülaziz, diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamid'in eğitimiyle de yakından ilgilendi. 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisine Abdülhamid'i de beraberinde götürdü.

Sultan Abdülhamit Han, Meclis-i Mebusan’ı kapatıp devlet idaresini eline alıp Ayastefanos antlaşmasını imzaladı. Berlin antlaşması ile kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.

Abdülhamid kimdir? Abdülhamid ne zaman öldü? Abdülhamid tahtan nasıl indirildi?

Abdülhamit Han büyük meseleler karşısında bunalan Osmanlı Devleti’ni dahiyane bir siyaset, adalet ve büyük bir kudretle yönetti. İki yüz elli milyon tutan Osmanlı Devleti’nin borçlarını yüz altı milyona indiren Abdülhamit Han, memlekete büyük bir imar faaliyeti ile eğitim öğretim seferberliği başlatmış cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü gibi bir çok icratın çoğunu kendi şahsi parasından yaptırmıştır. Ülkenin dört bir yanını demiryolları ile döşeyen Abdülhamit Han, Yunanlıların Girit’te isyan çıkartıp Türkler üzerinde toplu katliam yaptırması üzerine Yunanistan’ı harp ilan etti.

Yahudilerin Filistin’de devlet kurma isteğine karşılık Osmanlı Devleti’nin borçlarının silineceğinin teklifinde bulunan Yahudilerin önderi Theodore Herzl’e karşı Abdülhamit Han, İç ve dış düşmanlar Sultan Abdülhamit Han’ı tahttan indirmek için cephe aldılar. Sultan’ı gözden düşürmek için her türlü iftira atılırken diğer taraftan suikastlar yaptılar. Ermeni asıllı Fransız yazar Albert Vandal’ın “Le Sultan Rouge=Kızıl Sultan” şeklinde ortaya attığı iftiraları aynen alanlar ansiklopedilere bunları yazarak genç nesilleri aldattılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginç olay! İlçedeki yolu tel örgüyle kapattı... "Bize kaldı"İlginç olay! İlçedeki yolu tel örgüyle kapattı... "Bize kaldı"
Milletin Sesi mitingi yapıldı! Alan dolduMilletin Sesi mitingi yapıldı! Alan doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Türkiye'de 'maymun çiçeği' var mı? Bakanlık açıkladı

Türkiye'de 'maymun çiçeği' var mı? Bakanlık açıkladı

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

'Suç duyurusu' uyarısıyla karşılaşınca şok geçirdiler! Kripto para mağdurlarının 200 bin lirası buhar oldu

'Suç duyurusu' uyarısıyla karşılaşınca şok geçirdiler! Kripto para mağdurlarının 200 bin lirası buhar oldu

İlginizi Çekebilir

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.