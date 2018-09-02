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Abdülhamid'in mirası yağmacıların hedefi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

  Gökhan ÇELİK-  İdris TİFTİKÇİ - Güven USTA-Ersan SAN/ İSTANBUL, ( DHA) HADIMKÖY'de bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen Sultan Abdülhamid'in mirası şimdi de hırsızların yeni hedefi oldu.

Abdülhamid'in mirası yağmacıların hedefi oldu

Gökhan ÇELİK- İdris TİFTİKÇİ - Güven USTA-Ersan SAN/ İSTANBUL, ( DHA) HADIMKÖY'de bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen Sultan Abdülhamid'in mirası şimdi de hırsızların yeni hedefi oldu. 127 yıllık tarihi yapının içinde elektrik kablosundan kalorofier peteğine kadar birçok eşya çalındı.

2'nci Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hadımköy Hastane Mahallesi'ne yaptırılan ve askeri hastane olarak hizmete açılan yapı, Balkan ve Çanakkale savaşlarında önemli yer tuttu. 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet veren tarihi yapı, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2012 yılına kadar kışla olarak kullanıldı. 2012'den sonra kaderine terk edilen tarihi hastane binası bir dönem evsizlerin ve madde bağımlılarının meskeni oldu. Basında çıkan haberler üzerine çevresinde bir süre güvenlik önlemi alınan yapı şimdilerde yağmacıların hedefi oldu.

Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, “İçeride iğne kadar bir şey kalmadı. Kabloları, demir boruları, petekleri söktüler, camları kırdılar. Kazanlar vardı, o kazanları çaldılar. Yemekhane'de sökülebilecek ne varsa hepsini söküp yağmaladılar. Şu an geldiğimiz noktada taş üstünde taş yok, her tarafı yağmalanmış durumda. Şuan burası kapısı açık, herkesin rahatlıkla girip çıktığı bir yer oldu. Halen içeride madde bağımlıları ve evsizler kalıyor. En vahim olan da burada bir okul var. Tüm bunlar okulun yanı başında oluyor" dedi.

Bir dönem hastanede tedavi gördüğünü ve yıllar sonra İstanbul'a geldiğinde 15 gün yattığı hastaneyi ziyaret etmek için hastaneye geldiğini söyleyen Rezan Karabulut gördüğü manzara karşısında şaşkın. Büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Karabulut, “Çocukluğum Hadımköy'de geçti. Babam astsubaydı, ben küçükken hastalandığımda burada 15 gün kaldım. Bahçesi ile inanılmaz bir yerdi. Şimdi burayı böyle görmek çok üzdü beni. Şu an içeri girmeye korkuyorum. 15 gün boyunca yattığım odayı görmeye geldim ama içeri girmeye çekiniyorum. Böylesi bir eserin bu şekilde kaderine terk edilmesi çok üzücü gerçekten" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş da, “Burayı böyle gördüğümüzde üzülüyoruz. Bir zamanlar askerlerin kullandığı binayı en azından emniyetini alır diye düşünüyordum ama yanıldım. Şuan çok kötü bir halde burası. Duvarlara yazılar yazılmış, eskiye dair bir eseri böyle görmek beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Abdülhamid'in mirası yağmacıların hedefi olduAbdülhamid'in mirası yağmacıların hedefi olduAbdülhamid'in mirası yağmacıların hedefi olduAbdülhamid'in mirası yağmacıların hedefi oldu

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