HABER

Abdülhamit Gül: 1994'te yarım kalan afişi İstanbul'da tekrar asacağız

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2019 08:41 | Son Güncelleme

Adalat Bakanı Abdülhamit Gül, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 1994'teki seçimleri hatırlatan Gül, "Burada bulunan herkes 1994'teki 'tamam inşallah' afişini asmıştır ve 23 Haziran'da bu yarım kalan afişi İstanbul'da tekrar asacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Adalat Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda partili, Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliği’nin geleneksel sahur programında bir araya geldi.

Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliği’nin geleneksel sahur programı, Altındağ ilçesinde yapıldı. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

'YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ'

Bakan Gül, daha fazla çalışarak, özgürlükleri daha fazla artırarak millete karşı olan ödevlerini yerine getireceklerini belirterek, “Çok büyük işler yaptık, çok büyük reformlar yaptık ama... 'her şeyi yaptık artık biz bu iktidarın merkezinde olduk’ diye bir düşünceye kapılmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Merkez milletin kalbidir, merkez milletin yanıdır. Milletle beraber Türkiye'yi daha büyük bir hale getirmeye inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adımları hep birlikte atacağız” şeklinde konuştu.

‘YARIM KALAN AFİŞİ İSTANBUL'DA TEKRAR ASACAĞIZ’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine giden süreçte 1994 ruhuyla hareket etmeleri gerektiğinin atını çizen Gül, “Bugün burada bulunan herkesin 1994 ruhundan bir payı da olmuştur. Burada bulunan herkes 1994'teki 'tamam inşallah' afişini asmıştır ve 23 Haziran'da bu 'tamam inşallah' afişini, yarım kalan afişi İstanbul'da tekrar asacağız inşallah. Çünkü İstanbul, Cumhurbaşkanımızın, büyükşehir belediye başkanlığında Türkiye'ye ve bütün dünyaya 'dünya beşten büyüktür' diyerek ilk adımını attığı önemli bir merkez. Bu seçimlerde tecrübenin, deneyimin ve Türkiye'nin, İstanbul'a hizmetin adı olan, markası olan Binali Yıldırım inşallah milletimizin, İstanbul'un desteğiyle en güzel sonucu alacaktır. Sizlerin de desteği elbette en güçlü bir şekilde olacaktır” ifadelerini kullandı.

(DHA)

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp... Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Yarım kalan afişi tekrar asacağızYarım kalan afişi tekrar asacağız
Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerBakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler
Anahtar Kelimeler:
istanbul seçim 23 haziran 1994 seçimleri

En Çok Okunan Haberler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saadet Partisi'nden İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Saadet Partisi'nden İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Davutoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk yorum

Davutoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk yorum

Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül: Yarım kalan afişi İstanbul'da tekrar asacağız

Yarım kalan afişi tekrar asacağız

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

'31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı'

Bakan Soylu'dan önemli mesajlar! '31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı'

Adıyaman'ın Suvarlı beldesinde seçim tekrarlanacak

Adıyaman'ın Suvarlı beldesinde seçim tekrarlanacak

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile ortak yayına katılacak mı? 'Tek bir şartım var' dedi

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.