Abdülhamit Gül: 1994'te yarım kalan afişi İstanbul'da tekrar asacağız

Adalat Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda partili, Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliği’nin geleneksel sahur programında bir araya geldi.

Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliği’nin geleneksel sahur programı, Altındağ ilçesinde yapıldı. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

'YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ'

Bakan Gül, daha fazla çalışarak, özgürlükleri daha fazla artırarak millete karşı olan ödevlerini yerine getireceklerini belirterek, “Çok büyük işler yaptık, çok büyük reformlar yaptık ama... 'her şeyi yaptık artık biz bu iktidarın merkezinde olduk’ diye bir düşünceye kapılmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Merkez milletin kalbidir, merkez milletin yanıdır. Milletle beraber Türkiye'yi daha büyük bir hale getirmeye inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adımları hep birlikte atacağız” şeklinde konuştu.