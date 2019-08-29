Abdulhamit Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Barış içinde bir arada yaşama tecrübesini, tarihten tevarüs ettiği adalet ve eşitlik ilkesini, cumhuriyetini demokrasiyle taçlandırarak gösteren Türkiye, bugün bölgesinin istikrar unsuru olarak, bölgesel ve küresel barışa da değerli katkılar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Gül, yayımladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Türk milletinin, tarihin en şanlı istiklal mücadelesini vererek, yediden yetmişe bütün halkın katılımıyla 30 Ağustos'ta ortaya koyduğu yüksek ruh ve şuur, azim, irade, inanç ve kararlılıkla kurtuluşun ve kuruluşun en büyük zaferini elde ettiğini belirten Gül, "26 Ağustos 1071'de Malazgirt’ten başlayan kutlu yürüyüşün onurlu erlerinin ve Sultan Alparslan’ın torunları, esareti kabul etmeyeceğini 30 Ağustos günü dünyaya haykırmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, vatanı için her şeyini ortaya koymuş, dahili ve harici düşmanlara geçit vermeyeceğini ispat etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Gül, Türk milletinin, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle Anadolu topraklarına vatan, istiklal, hürriyet, adalet, birlik ve beraberlik mührünü vurduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: