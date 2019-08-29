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Abdulhamit Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 19:41 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: - "Barış içinde bir arada yaşama tecrübesini, tarihten tevarüs ettiği adalet ve eşitlik ilkesini, cumhuriyetini demokrasiyle taçlandırarak gösteren Türkiye, bugün bölgesinin istikrar unsuru olarak, bölgesel ve küresel barışa da değerli katkılar sağlamaktadır" - "Milletimiz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle Anadolu topraklarına vatan, istiklal, hürriyet, adalet, birlik ve beraberlik mührünü vurmuştur"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Barış içinde bir arada yaşama tecrübesini, tarihten tevarüs ettiği adalet ve eşitlik ilkesini, cumhuriyetini demokrasiyle taçlandırarak gösteren Türkiye, bugün bölgesinin istikrar unsuru olarak, bölgesel ve küresel barışa da değerli katkılar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Gül, yayımladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Türk milletinin, tarihin en şanlı istiklal mücadelesini vererek, yediden yetmişe bütün halkın katılımıyla 30 Ağustos'ta ortaya koyduğu yüksek ruh ve şuur, azim, irade, inanç ve kararlılıkla kurtuluşun ve kuruluşun en büyük zaferini elde ettiğini belirten Gül, "26 Ağustos 1071'de Malazgirt’ten başlayan kutlu yürüyüşün onurlu erlerinin ve Sultan Alparslan’ın torunları, esareti kabul etmeyeceğini 30 Ağustos günü dünyaya haykırmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, vatanı için her şeyini ortaya koymuş, dahili ve harici düşmanlara geçit vermeyeceğini ispat etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Gül, Türk milletinin, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle Anadolu topraklarına vatan, istiklal, hürriyet, adalet, birlik ve beraberlik mührünü vurduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu zaferle milletimiz, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik içerisinde, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Milletimiz istiklal ve istikbalimizi tehlikeye düşürecek hiçbir ihanete, hiçbir girişime yol ve geçit vermeyeceğini 15 Temmuz’da da göstermiştir. Bugün bizlere düşen, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Barış içinde bir arada yaşama tecrübesini, tarihten tevarüs ettiği adalet ve eşitlik ilkesini, cumhuriyetini demokrasiyle taçlandırarak gösteren Türkiye, bugün bölgesinin istikrar unsuru olarak, bölgesel ve küresel barışa da değerli katkılar sağlamaktadır.

Aziz şehitlerimiz, ruhlarınız şad, makamınız ali olsun. Hürriyet ve milli irade meşalesini yakarak yolunu aydınlattığınız bu aziz millet, size minnettardır, istiklal, istikbal ve muasır medeniyet davanızın takipçisidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum, vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

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30 Ağustos Zafer Bayramı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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