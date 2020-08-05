Abdülhamit kurmuştu! Girit Türkleri 120 yıldır o köyde kültürlerini yaşatıyor

1898 yılında Girit'ten teknelerle Mersin'e gelen bir grup Giritli, sahil boylarına yerleşti. Burada 4 boyunca Giritliler için 1902 yılında 2'nci Abdülhamit tarafından Merkez Akdeniz ilçesine bağlı adını içerisindeki Ortaçağ'dan kalma kaleden alan Hebilli Köyü'nde 40 hane olarak taş ev yaptırıldı. Giritliler bir yandan yaşamlarını sürdürürken diğer yandan ise kültürlerini, dillerini yaşatmaya çalışıyor. Büyük çoğunluğu akraba olan köyde, dayanışma ve yardımlaşmanın hakim olduğu belirtiliyor. Köyde o dönemden kalma taş evler varlığını korurken, köye adını veren kale ise ayakta kalmaya çalışıyor. Köy adını Komutan Kalah Habellieh tarafından yaptırılan Habellieh adı verilen kaleden alıyor.

'BÜTÜN KÖY SAVAŞA GİTTİ'

Köy sakinlerinden 67 yaşındaki Halil Yıldız, 120 yıl önce 40 hane olarak kurulan köyde yaşamlarını ve kültürlerini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Savaş zamanı köyde sadece muhtar, bekçi ve bir vatandaşın kaldığını anlatan Yıldız, savaşa giden herkesin öldüğünü belirtti. Yıldız, "Daha sonra gelenlerle birlikte nüfus arttı. Millet çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşmaya başladı" dedi.