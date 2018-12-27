HABER

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

Yıldız Şale Köşkü'nün Tören Salonu'nda bulunan 468 metrekare büyüklüğündeki 120 yaşındaki halı ilk kez yıkanarak restorasyona alındı. I. Wilhelm'in Türkiye'yi ziyareti için yaptırılan halının şeması saray ressamı Emil Meinz tarafından tasarlanmış.

Özel bir havuz içinde bir gün süren çalışmayla yıkanan halı tekstil mühendislerinin laboratuvarlarında üretilen deterjanla yıkandı. Fazla suyu emilen ve restorasyona hazır hale getirilen halının güve yenmesi, yırtık, kesik ilaveler, dikimler ve katmer oluşmaları gibi taşıdığı izler de özenle yok edilmeye çalışılıyor.

Tarihi köşkten 120 yıl sonra çıkarılan halı yıkandı

Yıldız Şale Köşkü'nün Tören Salonu'nda bulunan 120 yaşında ve 468 metrekare büyüklüğündeki dünyanın en büyük halılarından biri olan Hereke halısı restorasyon öncesinde ilk defa yıkandı.
Sultan II. Abdülhamid döneminde, Alman İmparatoru II. Wilhelm'in ziyareti için 1897'de Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda yaptırılarak, salonun tamamını kaplayacak ölçüde dokundu.
Ölçülerinden ötürü Yıldız Şale Köşkü'ne zor bir şekilde sokularak Tören Salonu'nun zeminine serilen halı, 120 yılın ardından ilk defa salondan çıkarıldı.
Halı, özel olarak Yıldız'da yapılan bir havuzda yıkandı ve restorasyona hazır hale getirildi.
Yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen, 468 metrekare büyüklüğündeki ve dünyanın en büyük halılarından biri olan halı, yaklaşık 2,5-3 yıl sürecek restorasyon çalışmasının ardından Yıldız Şale Köşkü Tören Salonu'na yeniden yerleştirilecek.

'ÖZEL BİR MEKANA TAŞINDI'

'ÖZEL BİR MEKANA TAŞINDI'
Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Türkiye'nin en büyük yekpare halısının tarihi bir özelliği olduğunu belirtti.
Çapoğlu, "Halı, II. Abdülhamid döneminde, Alman İmparatoru II. Wilhelm'in Türkiye'yi ziyareti için yaptırılmış. Halının şeması saray ressamı Emil Meinz tarafından tasarlanmış." dedi.
Halının bulunduğu tören salonunun, tavan ve yan duvar desenleriyle bütünleşik bir görüntü arz edecek şekilde şemasının yapıldığını kaydeden Çapoğlu, şunları aktardı:
"Halının özelliği şu, 3 adet göbek vardır. Ve bu 3 adet göbek, tavanda görkemli olarak asılan avizenin izdüşümüne denk gelecek şekilde ayarlanmıştır. Bu 3 tane madalyonun ortada büyüğü oval şekilli simetrik noktada her iki yanında dairesel şekilli madalyon vardır. Halımız Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda dokunmuştur. Gördeskari döşeme tekniğiyle dokuma tekniğiyle üretilmiştir. 120 yıl sonunda, yaşanmışlığın arkasında bir miktar aşınmışlık vardı. Bunu restore edebilmek için bulunduğu yerden aktarıldı ve özel bir mekana taşındı."

'OLUMSUZ BİR ETKİ VERMEYECEK DETERJAN TESPİT EDİLDİ'

'OLUMSUZ BİR ETKİ VERMEYECEK DETERJAN TESPİT EDİLDİ'
Halının oluşturulan özel bir havuz içerisinde bir gün süren çalışmayla yıkandığını belirten Çapoğlu, "Yıkamasında da özel bir ihtimam gösterildi. İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil mühendisliği laboratuvarlarında bu halıya olumsuz bir etki vermeyecek şekilde bir deterjan tespit edildi. Ve o temin edilerek yıkandı. Santrifüjle fazla suyu emildi. Bu alanda restorasyona hazır hale getirildi." dedi.
Prof. Dr. Çapoğlu, halıda 120 yıllık yaşanmışlığın, kullanılmışlığın izlerinin olduğunu belirterek, "Bu süreçte güve yenmesi, yırtık, kesik ilaveler, dikimler ve katmer oluşmaları gibi birtakım izler var. Restorasyona geçmeden önce bu izlerin rölöve çizimleriyle tespiti gerçekleştirildi.
Bunun akabinde yaklaşık 2,5-3 yıl sürecek bir restorasyon çalışması başlayacak. Bunun için de Milli Saraylar İdaresi'nde mevcut olan uzman restoratörlerimizin titiz bir çalışmaları ile bu restorasyonları tamamlayacağız." bilgisini verdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Köşk Yıldız Şale Köşkü Hereke halısı

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Mersin'deki halk pazarında suçüstü yakalandı: Tek kişilik çeteyim!

'Tek kişilik çeteyim, ağabeyler büyük bir çete çökertti'

İstanbul Avcılar'da feci kaza... Abla ve kardeş metrelerce havaya savruldu!

O ana şahit olan ilkokul çocukları kabusu yaşadı! Bir anda...

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.