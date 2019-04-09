Abdülkadir bin Salih, Cezayir'in geçici cumhurbaşkanı oldu

Cezayir Anayasasının 102. maddesine göre, cumhurbaşkanı, istifası halinde bu kararını en yüksek yargı makamı olan Anayasa Konseyi'ne iletiyor. Anayasa Konseyi kararı görüştükten sonra, istifayı parlamentoya sevk ediyor. Parlamentonun iki kanadından üçte iki oy çoğunluğu sağlanması halinde, Millet Konseyi Başkanı geçici cumhurbaşkanı olarak 90 gün içinde ülkeyi seçime götürüyor. Geçici cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamıyor.

Parlamentonun iki kanadının toplamı 644 sandalyeden oluşan oturum sonucunda 453 milletvekilinin oy çoğunluğuyla cumhurbaşkanlığı makamında boşluk olduğuna dair karar verildi. Anayasaya göre bu kararın ardından parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.

Başkentte bugün Cezayir parlamentosunun üst kanadı Millet Konseyi ve alt kanadı Ulusal Halk Meclisi, geçen hafta istifasını açıklayan Buteflika'nın görevden ayrılması için ortak oturum gerçekleştirdi.

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından, parlamentonun iki kanadında gerçekleştirilen oturumun ardından Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Cezayir'de dört dönemdir yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika'nın beşinci dönem için adaylığını açıklamasının ardından şubat ayı ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ayın sonunda geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle Buteflika'nın istifasını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.

-Cezayir sokağı bin Salih'e karşı

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağında "Buteflika rejiminin temel taşlarından biri" olarak gördüğü Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığına karşı bugün protestolar gerçekleşmesi bekleniyor.

Cezayir sokağı, Millet Konseyi Başkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.

Cezayir'in geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih kimdir?

Abdulkadir bin Salih, 1941 yılında Cezayir'in Fas sınırı yakınlarındaki Tilemsen vilayetinde doğduğu aktarılırken, bazı kaynaklar Cezayirli bir anne babadan Fas topraklarında doğduğunu ve bağımsızlık sırasında Cezayir vatandaşlığına geçtiğini savunuyor.