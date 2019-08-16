HABER

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de geçtiğimiz cuma günü kaybolan işitme engelli Abdulkadir Elgeni’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gencin, zihinsel engelli biri kız iki genç tarafından boğazı kesilerek yakıldığı belirlendi.

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Konuşma ve işitme engelli Elgeni (21), geçtiğimiz cuma günü kaybolmuştu. Abisiyle birlikte bir AVM’ye kıyafet almaya giden engelli genç, eve döndükten sonra tekrar AVM’ye gitmek istediğini söyleyerek evden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu.

DNA İNCELEMESİNDE BELLİ OLDU

Polis, engelli genci bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları’nda boğazı kesilmiş ve yakılmış bir ceset bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset üzerinde kriminal çalışma yapıldı. DNA incelemesi sonucu cesedin Abdulkadir Elgeni’ye ait olduğu belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Olayla ilgili soruşturma başlayan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son olarak Elgeni’nin biri kız iki gençle birlikte gezdiğini belirledi. Bunun üzerine zihinsel engelli kız D.B. ve yine zihinsel engelli erkek U.K.’yi bayramın birinci günü gözaltına alındı. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen gençlerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildikleri öğrenildi. Cinayetin arife günü işlendiği belirlendi.

Bu arada, olay yeri Pendik Jandarma sınırlarında olduğu için olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekipleri tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Vahşi bir cinayete kurban giden Abdulkadir Elgeni, Sultanbeyli Camisi’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Cenaze namazı sırasında gencin yakınları güçlükle ayakta durdu.

GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ KAYBOLMUŞTU

Engelli genç Elgeni, geçtiğimiz cuma günü abisiyle bayram alışverişine çıkmış, eve geri dönen abisinden ayrılarak gezmek istemişti. Konuşma ve işitme engelli gencin eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, genci telefonla arasa da ulaşamadı. Çocuklarından haber alamayan aile bunun üzerine polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Feci şekilde öldürülen genç güvenlik kameralarınca cinayete kurban gitmeden önce görüntülenmişti.

Acılı baba Necmettin Elgeni, ise; "Gereken cezayı versinler, Benim oğluma nasıl işkence yaptılarsa aynısını yapsınlar .Benim çocuğum engelli. Duymuyor. Sağır, dilsiz. Kime ne zararı olabilir. İdam istiyorum. Müebbet ceza istiyorum. Adalete devlete güveniyorum. Canice öldürmüşler. Ben böyle bir şey görmedim. Allah bunların ocağını yaksın" dedi. Öte yandan çocuğun akrabası Şehabettin Çelik ise, " En büyük cezayı alsınlar. Engelli raporuyla kurtulmasınlar. Yarın öbür gün deli raporu alıp çıkacaklar. Savunmasız çocuğu öldürdüler. Götürdüler canice katlettiler" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme
Aydos Ormanları'nda dehşet (1)Aydos Ormanları'nda dehşet (1)
Okul koridorları renkleniyorOkul koridorları renkleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydos Ormanları cinayet

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Kayseri'de sular çekilince eski köyün kalıntıları ortaya çıktı

Sular çekilince gün yüzüne çıktı!

17 Ağustos'un ardından Gölcük yeniden doğdu

20 yıl öncesi ve bugün... Kent adeta yeniden doğdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.