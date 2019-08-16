Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Konuşma ve işitme engelli Elgeni (21), geçtiğimiz cuma günü kaybolmuştu. Abisiyle birlikte bir AVM’ye kıyafet almaya giden engelli genç, eve döndükten sonra tekrar AVM’ye gitmek istediğini söyleyerek evden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu.

DNA İNCELEMESİNDE BELLİ OLDU



Polis, engelli genci bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları’nda boğazı kesilmiş ve yakılmış bir ceset bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset üzerinde kriminal çalışma yapıldı. DNA incelemesi sonucu cesedin Abdulkadir Elgeni’ye ait olduğu belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER



Olayla ilgili soruşturma başlayan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son olarak Elgeni’nin biri kız iki gençle birlikte gezdiğini belirledi. Bunun üzerine zihinsel engelli kız D.B. ve yine zihinsel engelli erkek U.K.’yi bayramın birinci günü gözaltına alındı. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen gençlerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildikleri öğrenildi. Cinayetin arife günü işlendiği belirlendi.