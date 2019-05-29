Abdulkadir Nişancı'nın ailesinden teşekkür mesajı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın ailesi, teşekkür mesajı yayımladı.

Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem ve babası Nafiz Nişancı, yayımladıkları mesajda, yürütülen arama faaliyetleri sırasında devletin tüm imkanlarını seferber eden ve çalışmaları bizzat takip edip destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve arama kurtarma operasyonlarına verdiği yoğun destek dolayısıyla da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya aile olarak şükranlarını sunduklarını dile getirdi.

Nişancı ailesi, taziye dileklerini ileten ve acılarını paylaşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, siyasi parti lider ve temsilcilerine de teşekkür etti.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın kazanın yaşandığı andan, aramaların neticelendiği güne kadar gerçekleştirilen çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Abdulkadir Nişancı'nın ailesi olarak bizlere verdiği moral desteği için Sayın Ali Hamza Pehlivan'a canı gönülden teşekkürü ve minneti borç biliyoruz. Aynı şekilde bu süreçte aile olarak bizlere verdiği her türlü destek için de Bayburt Belediye Başkanı Sayın Hükmü Pekmezci'ye teşekkür ederiz. Arama çalışmalarını gün gün yerinde takip eden Aydıntepe Kaymakamı Sayın Mustafa Akın'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Arama çalışmalarının en önemli ve en zor kısmını büyük bir özveri ve fedakarlıkla yürüten Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine teşekkür ediyoruz ve bu ekipten aramalar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın ailelerine ve iş arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Yüzleşmiş olduğumuz bu durumun ilk anından itibaren sadece kurumsal olarak değil, samimiyetle insani olarak daima yanımızda bulunan başta Genel Müdür Sayın Şenol Kazancı olmak üzere Anadolu Ajansı yöneticilerine ve yerel ekiplerine de özel olarak teşekkür ediyoruz."