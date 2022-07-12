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Abdülkadir Ömür tercihini yaptı! Rekor paraya dünya devine gidiyor

12.07.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün transferinde işler iyice kızıştı. Marsilya'nın hamlesi sonrası Roma da karşı atağa kalktı. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Abdülkadir Ömür ise tercihini yaptı. İşte transferin detayları…

Abdülkadir Ömür tercihini yaptı! Rekor paraya dünya devine gidiyor
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un kazandığı tarihi şampiyonlukta başrol oynayan isimler arasında yer alan Abdülkadir Ömür, gösterdiği performansla büyülemişti. Bordo-Mavili formayla en skorer sezonunu yaşayan Abdülkadir Ömür, transferin de gözdesi haline gelmişti. Roma ve Marsilya'nın bu transfer için kıyasıya yarıştığı bilgisi verilirken, yıldız oyuncu tercihini yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN 12 MİLYON EUROYU HAZIRLADILAR

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Özellikle Fransız ekiplerinin kıskacında olan Abdülkadir Ömür için en ciddi hamleyi Marsilya yapmıştı. Kulübün takımın başına Igor Tudor'u getirmesinin ardından oyuncu için bir kez daha harekete geçilmiş ve 12 milyon euro gözden çıkarılmıştı. 12 milyon euroluk teklifin resmiyete dökülmesi halinde Trabzonspor'un bu bedeli kabul edeceği kaydedildi. Bordo-Mavililer, Abdülkadir Ömür için hem Marsilya hem de Roma'dan resmi teklif bekliyor.

33 MAÇTA 11 GOLE KATKI VERMİŞTİ

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Trabzonspor formasıyla ligde 33 maça çıkan Abdülkadir Ömür 7 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı. Bordo-Mavililerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10,5 milyon euro.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Ömür
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