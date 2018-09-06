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Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 07:45 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Erdoğan ile Bahçelinin ittifakı, CHP'nin hazırlığı' başlıklı yazısında partilerdeki yerel seçim hareketliliğini kaleme aldı.

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

2019 Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında AK Parti ve MHP arasındaki olası seçim ittifakı ve CHP'nin yerel seçim hazırlığını kaleme aldı. Selvi'nin yazısında CHP ile ilgili bölüm dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile konuşmasını aktaran Selvi, partinin “AK Parti ve MHP ittifak olarak, biz ayrı girersek ne olur? İYİ Parti destek verirse ne olur. İttifaksız girilirse seçim sonuçları ne olur” şeklinde bir çalışma yaptığını duyurdu.

"BENDEN SÖYLEMESİ"

CHP'nin yüksek oy oranı ile kazandığı yerler ve yüksek bir oy oranı ile kaybettiği yerlerin ayrıntılı sunumunun hazırlandığını aktaran Selvi, "CHP, ekim ortası kasım başı itibariyle adaylarını açıklamayı planlıyor. Önseçim, temayül yoklaması, merkez yoklaması yapmak suretiyle adaylarını belirleyecek. Benden söylemesi, CHP İstanbul için özel bir çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

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