HABER

Abdulkadir Selvi: Böyle devam ederse rakip ekonomi olacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 08:50 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?" başlıklı yazısında son dönemde yapılan zamlara atıfta bulunarak "Bu tablo devam ederse seçimlerde belediye başkan adaylarının rakibi sadece karşı partinin belediye başkan adayı değil, aynı zamanda ekonomi olacak" dedi.

Abdulkadir Selvi: Böyle devam ederse rakip ekonomi olacak!

Abdulkadir Selvi, başlığıyla yayımlanan yazısında "Partiler seçim, vatandaş geçim derdinde. Partiler belediye başkan adaylarını belirlemeye, ittifak olacak mı olmayacak mı onu netleştirmeye çalışırken vatandaşlar marketlerdeki etiketleri, un fiyatlarını, doların fiyatını takip ediyor" ifadesini kullandı.

"Bu tablo devam ederse seçimlerde belediye başkan adaylarının rakibi sadece karşı partinin belediye başkan adayı değil, aynı zamanda ekonomi olacak" görüşünü dile getiren Selvi, şöyle devam etti:

"Ekonomideki dalgalanmanın etkili olduğu bu dönemde iki tarih ön plana çıktı. Piyasalar 13 Eylül tarihinde yapılacak olan Merkez Bankası Para Politika Kurulu ile eylülün ilk yarısında açıklanacağı ifade edilen Orta Vadeli Plana kilitlendi. Merkez Bankası'nın kararı ile ikmal yapacak olan piyasalar, OVP ile yönlerini tayin edecekler. Tabii OVP'nin tatmin edici, Merkez Bankası'nın faiz artışının da ikna edici olması koşuluyla." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Esenyurt'ta börekçi önünde silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralıEsenyurt'ta börekçi önünde silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure günü orucu neden önemlidir?Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure günü orucu neden önemlidir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdulkadir selvi Merkez Bankası ekonomi Kriz

En Çok Okunan Haberler

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

Son dakika! Çağlayan'da polis ekipleri kaza yaptı!

Son dakika! Çağlayan'da polis ekipleri kaza yaptı!

İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji 12 Eylül Çarşamba hava durumu raporu

İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji 12 Eylül Çarşamba hava durumu raporu

Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure günü orucu neden önemlidir?

Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure günü orucu neden önemlidir?

Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.