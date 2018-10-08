Abdulkadir Selvi: Brunson'ın serbest bırakılacağını düşünüyorum

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğunun sürüp sürmeyeceğine ilişkin karar 12 Ekim'deki duruşmada açıklanacak. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında bu konuyu ele aldı.

Bu haftanın Brunson haftası olacağını dile getiren Selvi, 12 Ekim'deki davayı hatırlatarak "Piyasalar rahip olayını olumlu yönde fiyatladı. Tersi olursa ne olur bilemiyorum tabii. Ancak beklendiği gibi Brunson’ın serbest kalması söz konusu olursa, 10 Ağustos’tan sonra başlayan Trump krizinin siyasi ayağı çözülmüş olacak. Brunson’la ilgili mahkemenin sonuçlanacağı, mahkûmiyet verilen rahibin yattığı süre dikkate alınarak serbest bırakılacağını düşünüyorum." dedi.

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Brunson'ın serbest bırakılması durumunda da "bizi güllük gülistanlık bir dönemin beklemediğini" söyleyen Selvi, "4 Kasım’da bizi de yakından ilgilendiren İran’la ilgili yaptırımlar açıklanacak. Trump’ın olduğu bir dünyada kimseye huzur yoktur. Kastetmek istediğim krizin siyasi ayağı çözülmüş, dış baskı hafifletilmiş olacak. Böylece krizin ekonomik boyutuyla mücadele etmek durumunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

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