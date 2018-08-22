Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Brunson'ın ABD Başkanı Trump tarafından Türkiye’yi ekonomik olarak çökertmek için yürütülen operasyonun simgesi olduğını belirten Selvi, olayın bir yüzünde Brunson varsa diğer tarafta ise Trump’ın Kasım'daki ara seçimleri kazanma arzusu yattığını yazdı. Selvi, yazısında "Trump’ın en çok Amerika’da uçağın merdivenlerinden inen Brunson’ı Beyaz Saray’da ağırlayıp seçim zaferini cebine koymayı hayal ettiğine inanıyorum. Amerikan yönetimi üzerinde etkili olan Evanjelistlerin desteğini sağlamak ise tartışmasız bir şekilde ilk sırada geliyor. Çünkü Brunson’ın bağlı olduğu kilise ABD’deki en güçlü Evanjelist kilise olma özelliğine sahip. Yani Brunson, Trump açısından altın hisse haline geldi. Yazı da gelse kazandırıyor, tura da gelse kazandırıyor." ifadesini kullandı.

"BRUNSON DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜR MÜ, EMİN DEĞİLİM"



"Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, 1 ay öncesine kadar Amerikan halkının rahipten haberinin olmadığını söylüyor. Trump’ın tweet’lerinden sonra sokağa mal olan Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış" diyen Selvi, piyasalar üzerindeki Trump kaygısının aşılamadığını belirtti. Selvi, "Normal süreçte Brunson davası 12 Ekim’de görülecek. Tabi o zamana kadar piyasaların nefesi yeterse... Bu sırada Anayasa Mahkemesi’ndeki süreç nasıl ilerler, hızlı hareket edilip Türkiye’nin ayağındaki Brunson düğümü çözülür mü ondan emin değilim. Trump’ın Türkiye’yi tehdit etmeye devam ettiği; Erdoğan’ın, “Oyunu gördüm, meydan okuyorum.” diye karşılık verdiği bir ortamda İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir hüküm vermesi ya da Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kapsamında kapıyı açması İskender’in kılıcı gibi düğümü çözer" ifaddesini kullandı. (Yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ)

