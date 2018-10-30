Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

AK Parti ile çalışan Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi’nin (SAROS) İstanbul ve Ankara araştırmasına ilişkin sonuçları ve kulis bilgilerini köşesinde paylaşan Abdulkadir Selvi, "İstanbul ve Ankara’daki araştırmada ortak bir nokta ön plana çıkıyor. Yerel seçimler olduğu için hemen adayın kimliği demeyin. Yerel seçim olsa da iki büyük şehrimizin seçmenlerinin ezici bir çoğunluğu partiye oy veriyorlar. Bu oran İstanbul’da biraz daha yüksek. “Partiye oy veririm” diyenlerin oranı Ankara’da yüzde 59.3’ken bu oran İstanbul’da yüzde 63.1’e kadar çıkıyor" diye yazdı. Araştırmada İstanbul ve Ankara arasında fark olduğunu belirten Selvi, "İstanbul’da “Adayın açıklayacağı projelere göre oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 28.3’le ikinci sırada gelirken bu oran Ankara’da 17.8’le üçüncü sıraya düşüyor. Ankara’da adayın yerli olması 19.1’le ikinci sırada yer alırken, bu oran İstanbul’da 1.8’le en son sırada yer alıyor" ifadesini kullandı.
"İKİ İL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BIRAKILDI"
AK Parti'nin üç büyük ilde güçlü isimlerle seçime hazırlandığını belirten Selvi, en büyük yarışın İstanbul'da olacağını belirtti. "AK Parti’de tüm iller üzerine araştırmalar yapılıyor. Ama iki il var ki orası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakılmış durumda. İstanbul ve Ankara adaylarını Erdoğan belirleyecek. O nedenle telefon mesajıyla yapılan anketlerde İstanbul ve Ankara bu sistemin dışında tutuldu" diyen Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki konuşuluyor. Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda başarılı bir performans göstermişti. Şehircilikte başarılı bir çizgiye sahip. Ankaralılık tercihini dikkate aldığınızda ise eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Emrullah İşler de konuşulan isimler arasında. Mevlüt Uysal İstanbul’da, Mustafa Tuna Ankara’da belli bir oranda yer alıyor. Aynı şekilde Melih Gökçek’in de belli bir oy oranını koruduğu anlaşılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir’de anketlerden belli bir oranda çıkıyor. İzmir’de eski Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ismi gündeme gelirken çok başarılı bir İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu da Demokrat Parti geleneğinden gelmesi nedeniyle İzmir’de konuşuluyor. Son valiler kararnamesini bu gözle değerlendirmekte yarar var." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)
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