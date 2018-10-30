Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

AK Parti ile çalışan Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi’nin (SAROS) İstanbul ve Ankara araştırmasına ilişkin sonuçları ve kulis bilgilerini köşesinde paylaşan Abdulkadir Selvi, "İstanbul ve Ankara’daki araştırmada ortak bir nokta ön plana çıkıyor. Yerel seçimler olduğu için hemen adayın kimliği demeyin. Yerel seçim olsa da iki büyük şehrimizin seçmenlerinin ezici bir çoğunluğu partiye oy veriyorlar. Bu oran İstanbul’da biraz daha yüksek. “Partiye oy veririm” diyenlerin oranı Ankara’da yüzde 59.3’ken bu oran İstanbul’da yüzde 63.1’e kadar çıkıyor" diye yazdı. Araştırmada İstanbul ve Ankara arasında fark olduğunu belirten Selvi, "İstanbul’da “Adayın açıklayacağı projelere göre oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 28.3’le ikinci sırada gelirken bu oran Ankara’da 17.8’le üçüncü sıraya düşüyor. Ankara’da adayın yerli olması 19.1’le ikinci sırada yer alırken, bu oran İstanbul’da 1.8’le en son sırada yer alıyor" ifadesini kullandı.

"İKİ İL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BIRAKILDI"



AK Parti'nin üç büyük ilde güçlü isimlerle seçime hazırlandığını belirten Selvi, en büyük yarışın İstanbul'da olacağını belirtti. "AK Parti’de tüm iller üzerine araştırmalar yapılıyor. Ama iki il var ki orası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakılmış durumda. İstanbul ve Ankara adaylarını Erdoğan belirleyecek. O nedenle telefon mesajıyla yapılan anketlerde İstanbul ve Ankara bu sistemin dışında tutuldu" diyen Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı: