Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan il il rapor alıyor, muhalefet ittifakı zorluyor" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti'deki yerel seçim hazırlıklarına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç büyükşehirde çıkarılacak adaylarla bizzat ilgilendiğini belirten Selvi, "Erdoğan, 'Bir oy bir oydur' ilkesiyle hareket ediyor. Erdoğan'ın hedefi İstanbul ve Ankara'yı yeniden kazanıp Türkiye ortalamasını yükseltmek. Diğer partiler aday tespitiyle uğraşırken Erdoğan seçim kampanyasını başlatacak. Cumhurbaşkanı sahaya erken çıkacak, son 1 haftayı ise İstanbul'a ayıracak" ifadesini kullandı.

"Tabii üç büyük il için adaylar önem arz ediyor. İstanbul için Binali Yıldırım isminin konuşulduğu, Numan Kurtulmuş faktörünün de önemini koruduğu söyleniyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

— Ankara için Mehmet Özhaseki isminin üzerinde duruluyor. İzmir için Mahmut Özgener ise önplanda duruyor. Ama bir noktanın altını çizmek istiyorum. Henüz yolun başındayız. Bu isimleri konuştukça AK Parti cephesinde "Sürprizler olabilir" uyarısını alıyorum.

