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Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler hakkında kaleme aldığı kulis yazısında önemli iddialarda bulundu. Adaylık için kulislerde Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki'nin isimlerinin öne çıktığını belirten Selvi, 'Bu isimleri konuştukça AK Parti cephesinde 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum' ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan il il rapor alıyor, muhalefet ittifakı zorluyor" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti'deki yerel seçim hazırlıklarına değindi.

selvi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç büyükşehirde çıkarılacak adaylarla bizzat ilgilendiğini belirten Selvi, "Erdoğan, 'Bir oy bir oydur' ilkesiyle hareket ediyor. Erdoğan'ın hedefi İstanbul ve Ankara'yı yeniden kazanıp Türkiye ortalamasını yükseltmek. Diğer partiler aday tespitiyle uğraşırken Erdoğan seçim kampanyasını başlatacak. Cumhurbaşkanı sahaya erken çıkacak, son 1 haftayı ise İstanbul'a ayıracak" ifadesini kullandı.

"Tabii üç büyük il için adaylar önem arz ediyor. İstanbul için Binali Yıldırım isminin konuşulduğu, Numan Kurtulmuş faktörünün de önemini koruduğu söyleniyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

— Ankara için Mehmet Özhaseki isminin üzerinde duruluyor. İzmir için Mahmut Özgener ise önplanda duruyor. Ama bir noktanın altını çizmek istiyorum. Henüz yolun başındayız. Bu isimleri konuştukça AK Parti cephesinde "Sürprizler olabilir" uyarısını alıyorum.

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Anahtar Kelimeler:
abdulkadir selvi ak parti yerel seçim 2019 seçim Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hala bunlara oy verecek koyun varmı
Eyt lileri aşşağıladı ya Ankara ve İstanbul gitti gibi! Benden akp ye oy yok solcu da değilim muhtemelen mhp yada boş oy kullanacam nasipse
Akıllı kişi, işlеrin başlangıcına dеğil, sonucuna bakar.
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