Abdulkadir Selvi'den ittifak iddiası!

"24 Haziran’da CHP, Saadet Partisi ve DP ile ‘millet ittifakı’ içinde yer alan İYİ Parti, yerel seçimlerde benzer bir ittifak arayışında olacak mı?" sorusunu İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'ya sorduğunu yazan Selvi, Paçacı'nın şöyle cevap verdiğini aktardı:

“Hiçbir siyasi parti ile kurumsal bazda ittifak yapmayı düşünmüyoruz” dedi. Ama tabanda ittifaka kapıyı açık bıraktı. “İttifakı seçmen kendi yöresinde yapıyor, genel merkezin ittifak görüşmesi yapması seçmen bazında sağlıklı sonuç vermez. Çünkü yerel seçimlerin dinamikleri çok farklı. Biz seçimlerde kendi adayımızı çıkaracağız”

KUTSAL İTTİFAK



CHP'nin gözünün İYİ Parti'nin üzerinde olduğunu belirten Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti’nin kimliğini koruması ve siyasi rüştünü ispat etmesi için seçimlere tek başına girmesi savunuluyor. İYİ Parti, yerel seçimler için 31 ilde sahaya çıktı. Bir hafta sonra Türkiye’nin tamamında nabız tutulacak. Şimdilik ibre tek başına seçimlere girme yönünde. Bunun tek istisnası Saadet Partisi ve DP ile yapılacak bir “kutsal ittifak” olabilir." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

