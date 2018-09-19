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Abdulkadir Selvi'den ittifak iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 08:23 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "İYİ Parti CHP ile ittifak yapacak mı?" başlıklı yazısında yerel seçime az bir zaman kala Ankara'da konuşulan kulis bilgilerini yazdı. Muhalefette ittifak hesaplarının İYİ Parti üzerine yapıldığını belirten Selvi, AK Parti ile MHP’nin ittifak yaptığı takdirde CHP’nin elindeki 9 belediyeyi kaybetme tehlikesine gireceğini aktardı. İttifak yapıldığı takdirde CHP'nin bazı belediyeleri koruyacağını ifade eden Selvi, Kılıçdaroğlu'nun ittifaka sıcak baktığını belirtti.

Abdulkadir Selvi'den ittifak iddiası!

"24 Haziran’da CHP, Saadet Partisi ve DP ile ‘millet ittifakı’ içinde yer alan İYİ Parti, yerel seçimlerde benzer bir ittifak arayışında olacak mı?" sorusunu İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'ya sorduğunu yazan Selvi, Paçacı'nın şöyle cevap verdiğini aktardı:

“Hiçbir siyasi parti ile kurumsal bazda ittifak yapmayı düşünmüyoruz” dedi. Ama tabanda ittifaka kapıyı açık bıraktı. “İttifakı seçmen kendi yöresinde yapıyor, genel merkezin ittifak görüşmesi yapması seçmen bazında sağlıklı sonuç vermez. Çünkü yerel seçimlerin dinamikleri çok farklı. Biz seçimlerde kendi adayımızı çıkaracağız”

KUTSAL İTTİFAK

CHP'nin gözünün İYİ Parti'nin üzerinde olduğunu belirten Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti’nin kimliğini koruması ve siyasi rüştünü ispat etmesi için seçimlere tek başına girmesi savunuluyor. İYİ Parti, yerel seçimler için 31 ilde sahaya çıktı. Bir hafta sonra Türkiye’nin tamamında nabız tutulacak. Şimdilik ibre tek başına seçimlere girme yönünde. Bunun tek istisnası Saadet Partisi ve DP ile yapılacak bir “kutsal ittifak” olabilir." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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