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  4. Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu için hain dedi

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu için hain dedi

14.05.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın kendisini aradığını belirterek, "Cumhurbaşkanı, Babacan ve Davutoğlu'nu küresel sistem içerisinde kırgınlık ve kızgınlığı aşmış bir ihanet projesinin parçası olarak görüyor." ifadelerini kullandı. Davutoğlu bu sözlerin ardından Erdoğan'a seslenerek, "Allah’ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için, istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım, hodri meydan." dedi.

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu için hain dedi

CNNTürk'te yayınlanan Gece Görüşü programında Ali Babacan'ın Abdullah Gül açıklamaları değerlendirildi. Hande Fırat, Abdulkadir Selvi'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'ın açıklamalarına kırgın mı? Kızgın mı?" sorusunu yöneltti.

Abdulkadir Selvi şu yanıtı verdi;

Sayın Cumhurbaşkanı salı günü akşam saatlerinde, saat 19.25 civarında beni aradı. Çok yoğundu, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail'in saldırılarının arttığı bir dönemdi. Yoğunluğunu şuradan anlıyorum; televizyona son dakikalar düşüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni arayınca şaşırdım. Tabii bu kadar yoğunluğun arasında gazeteciyiz, bir yandan da bir haber de çıkarmak istiyoruz. Ben de alt yazıları görünce, "Sayın Cumhurbaşkanım biz de size teşekkür ediyoruz. Mescid-i Aksa'da İsrail sivilleri hedef alıyor, bombalıyor... Kadınlar, çocuklar ölüyor ama ona siz sahip çıkıyorsunuz. Dünya liderleri ile görüşüyorsunuz." dedim. "Onu tabii ki yapacağım" dedi ama Babacan ve Davutoğlu'nu kastederek, "Bunlar içeride Mescid-i Aksa'larımızı yıkmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine "İkisine de hain mi diyorsunuz?" sorusunu yönelttim. "Evet hain diyorum" dedi. "Bu ikisi içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak isteyenlere destek oluyorlar." diye belirtti. Mescid-i Aksa için temas yürütürken bu konuyu konuşmak için beni aramasına şaşırdım. İkincisi, ben hangi konuyu sorsam mutlaka Ali Babacan ve Davutoğlu için bir değerlendirme yaptı. Bu konu kırgınlık boyutunu aşmış. Cumhurbaşkanı, Babacan ve Davutoğlu'nu küresel sistem içerisinde kırgınlık ve kızgınlığı aşmış bir ihanet projesinin parçası olarak görüyor.

DAVUTOĞLU'NDAN JET YANIT

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu programın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Erdoğan bir gazeteci üzerinden bizi içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmakla suçladı. Sayın @RTErdogan; Biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok! Allah’ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için, istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım, hodri meydan." ifadelerini kullandı.

davutoğlu


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Abdulkadir Selvi Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan

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