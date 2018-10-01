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Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 07:54 | Son Güncelleme

Yerel seçimler için AK Parti ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmeleriyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'ye bir jest yapabileceğini yazdı.

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak bir kulis kaleme aldı. "Görünen o ki yerel seçim ittifakı İstanbul’la sınırlı tutulacak" diyen Selvi, "Her parti kendi adaylarını çıkaracak" ifadesini kulandı. Selvi, "Erdoğan’ın, Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’de kendisine bir jest yapması beklenebilir" iddiasını kaydetti.

Selvi, "Erdoğan Amerikalı yatırımcılara hangi güvenceyi verdi?" başlığıyla (1 Ekim 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bir temasın olması bekleniyor. Bu belki Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın daveti ile bir kahve içmek şeklinde gerçekleşebilir. MHP Lideri Bahçeli’nin dün ‘cumhur ittifakı’ konusunda verdiği mesajlar üzerine iki liderin kısa bir süre içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan ile Bahçeli ‘cumhur ittifakı’ konusundaki tereddütleri gideren bir görüşme yapacaklar. Ancak görünen o ki yerel seçim ittifakı İstanbul’la sınırlı tutulacak. Her parti kendi adaylarını çıkaracak. Ancak Erdoğan’ın, Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’de kendisine bir jest yapması beklenebilir."

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