Abdulkadir Selvi: HDP'nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek

Hürriyet Gazetesi yazarı gazeteci Abdulkadir Selvi,"İttifak formülü Bahçeli'de" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasınlar, bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler" açıklamasına yer verdi.

Bahçeli'nin de "Kayyumla yönetilen belediyelerin milletimizin iradesi doğrultusunda, yeni sistemin yapısına uygun olacak şekilde tezahürü, teşkili ve tahkimi sağlanmalı" dediğini hatırlatan Selvi, şöyle devam etti:

"Bu ne anlama geliyor? Soruşturdum. HDP'nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek. Eğer Kandil belirlerse önlem alınacak. Ancak HDP kendi iradesiyle aday çıkarırsa onunla siyaseten mücadele edilecek."

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