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Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 07:11 | Son Güncelleme

Gazeteci olası Abdulkadir Selvi, İdlib operasyonuyla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde operasyonla ilgili "Ankara’nın eli yüreğinde" ifadelerini kullanan Selvi, "Daha önce askeri sonuçları ile bakılan operasyonun büyük bir göç dalgası, terör ve dolardaki yükseliş olarak Türkiye’yi vurmasından korkuluyor" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İdlib’de Türkiye’nin tecrübesine bakın" başlığıyla yayımlanan yazısında "Fırat Kalkanı ile Cerablus’ta, El Bab’da DEAŞ’ı, Zeytin dalı operasyonu ile Afrin’de PKK-YPG’yi başarısızlığa uğratan Türkiye, aylarca süren operasyonlara rağmen tek bir sivilin burnu kanamadan başarılı oldu" ifadesini kullandı.

"İstendiği taktirde Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanarak, benzer bir operasyon İdlib’de gerçekleştirilebilir" diye yazan Selvi, şöyle devam etti:

"Ankara’da iki şey dikkatle izleniyor; 1-Dolardaki yükseliş. 2-İdlib operasyonu. Ankara’nın eli yüreğinde. Daha önce askeri sonuçları ile bakılan İdlib operasyonunun büyük bir göç dalgası, terör ve dolardaki yükseliş olarak Türkiye’yi vurmasından korkuluyor.

Zaten ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bir sırada, sınırlarımıza yüz binlerce mültecinin yığılması en kötü senaryo olarak görülüyor. Türkiye bu kez göçe karşı açık sınır politikası uygulamak yerine Suriye toprakları içinde tutmayı hedefliyor. Ama ne kadar başarabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve bölgemiz açısından tehlikeli sonuçlar doğuracak İdlib operasyonunu önlemek için 7 Eylül’de İran’da Putin ve Ruhani’yle masaya oturacak."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
türkiye suriyeyi karıştırmanın bedelini ödüyor.
Göç dalgasıyla savaşı bahane edip ülkemize sığınan (!) her mülteciyi kimliğini araştırmadan almazsak, bir de her gelene para, okul, iş imkanı sağlayarak kim olduğunu öğrenemeden komşumuz, eşimiz, patronumuz olma imkanını tanımazsak ,kandırılarak teröristleri de kazara ülkemize doldurmamış oluruz.
BU İDLİB MİDİR,İBİLİS MİDİR.NERDE OLDUĞUNU BİLE AKP DÖNEMİNDE ÖĞRENDİĞİMİZ LANET ŞEHİRLERİ BIRAKINDA.BU ÜLKEDE EKONOMİK KRİZ VAR,ŞİRKETLER TEK TEK BATIYOR.MİLLET PERİŞAN,TVLERDE BİR GÜRÜH TOPLANMIŞ ÜLKENİN GÜNDEMİNİ ŞAŞIRTIYOR.
Türk lirasının değersizleşmesini başka olaylara bağlamayın.
Yeter be...GÖÇ -Möç istemiyoruz.Suriyelilerin sevabı da günahı da kendilerine kalsın. 7 milyon içeride Suriyeli var.Bu ne be?
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