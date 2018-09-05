Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İdlib’de Türkiye’nin tecrübesine bakın" başlığıyla yayımlanan yazısında "Fırat Kalkanı ile Cerablus’ta, El Bab’da DEAŞ’ı, Zeytin dalı operasyonu ile Afrin’de PKK-YPG’yi başarısızlığa uğratan Türkiye, aylarca süren operasyonlara rağmen tek bir sivilin burnu kanamadan başarılı oldu" ifadesini kullandı.

"İstendiği taktirde Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanarak, benzer bir operasyon İdlib’de gerçekleştirilebilir" diye yazan Selvi, şöyle devam etti:

"Ankara’da iki şey dikkatle izleniyor; 1-Dolardaki yükseliş. 2-İdlib operasyonu. Ankara’nın eli yüreğinde. Daha önce askeri sonuçları ile bakılan İdlib operasyonunun büyük bir göç dalgası, terör ve dolardaki yükseliş olarak Türkiye’yi vurmasından korkuluyor.

Zaten ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bir sırada, sınırlarımıza yüz binlerce mültecinin yığılması en kötü senaryo olarak görülüyor. Türkiye bu kez göçe karşı açık sınır politikası uygulamak yerine Suriye toprakları içinde tutmayı hedefliyor. Ama ne kadar başarabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve bölgemiz açısından tehlikeli sonuçlar doğuracak İdlib operasyonunu önlemek için 7 Eylül’de İran’da Putin ve Ruhani’yle masaya oturacak."

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