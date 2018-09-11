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Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 07:21 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma'nın ağustos ayı 'Türkiye'nin nabzı' anketinin sonuçlarını köşesinden paylaştı. Ankette dikkat çeken veriler yer aldı.

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Ankette yüzde 47.1 ile ekonominin ilk sırada çıktığını yazan Selvi, kurumlara güven sıralamasında Cumhurbaşkanlığı'nın yüzde 25.1 ile açık ara önde olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığını yüzde 12 ile TSK, TSK'yı ise yüzde 9.5 ile Emniyet izledi.

"ÖNEMLİ BİR SİNYAL VERİYOR"

'Hiçbirine güvenmiyorum' diyenlerinde oranının yüzde 30.5 olduğunu paylaşan Selvi, 'Önemli bir sinyal veriyor' dedi.

İTTİFAKA DESTEK

Partiler arasında yüzde 59.8 ile ittifaka en yüksek desteğin MHP'de olduğunu vurgulayan Selvi, MHP'yi yüzde 55 ile Saadet Partisi'nin takip ettiğini söyledi.Diğer partilerde ittifaka destek verenlerin oranları ise şöyle:

İYİ Parti: 39.5
CHP: 38.6
HDP: 23.9

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