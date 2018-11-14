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Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 08:58 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Anketten ne çıktı?' başlıklı yazısında, Mart 2019'da yapılacak yerel seçime yönelik yapılan anket araştırma sonuçlarına değindi. Optimar Araştırma'nın son seçim anketi sonuçlarını köşesine taşıyan Selvi, ankette yüzde 12'nin üzerinde olan kararsızların, dağıtılmadan önceki oranlara göre AK Parti yüzde 39.6, CHP 21.4, MHP 13.2, İYİ Parti 3.2, HDP 2.1, SP 1.7, BBP 1.6, Vatan Partisi ise 0.2 olarak çıktığını aktardı.

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Ankete katılanların çoğunluğunun partiye göre yerel seçimde oy vereceğini belirten Selvi, "AK Parti’ye oyunu vereceğini söyleyenlerin yüzde 73.4’ü “Partimin adayına oy veririm” diyor. “Beğendiğim adaya oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 22’de kalıyor. HDP’lilerin yüzde 75’i, İYİ Parti seçmenlerinin ise yüzde 73.5’i partisinin adayına oy vereceğini söylüyor" diye yazdı. Adaya göre oy verenlerin CHP ve MHP'de yüksek çıktığını da aktaran Selvi, "CHP seçmeninin yüzde 61.7’si “Partime göre oy veririm” derken adaya göre oy vereceklerini söyleyenlerin oranı 37.4’e çıkıyor. MHP seçmeninin yüzde 62.7’si partisinin adayına oy vereceğini söylerken yüzde 36.3’ü “Beğendiğim adaya oy veririm” diyor" ifadesini kullandı.

OPTİMAR ARAŞTIRMA ANKET SONUCU

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimde ittifak yapmayacağı kararının olumsuz olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 32.7 belirten Selvi, olumlu bulanların oranı ise yüzde 45.6’ya yükseldiğini yazdı. Araştırmada yerel seçimlerde ittifak yapılmasını isteyenlerin oranının yüksek çıktığını ifade eden Selvi, ankete katılanların yüzde 60.6’sı ittifak yapılmasını isterken, yüzde 26’sının 'Hayır' dediğini belirtti. Selvi, AK Parti seçmeninin yüzde 72.1’i ittifak yapılmasını istediğini belirterek cumhur ittifakına olan destek MHP’ye göre AK parti seçmeninde daha yüksek çıktığını aktardı.

"İĞNEYİ BAŞKALARINA BATIRIRKEN ÇUVALDIZI KENDİMİZE BATIRMAK İSTİYORUM"

Ankette "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıtta yüzde 47,5 ekonomi çıktığını belirten Selvi, ekonomiyi yüzde 17.6’yla terör, 9.7’yle işsizlik ve 8.7’yle eğitim takip ettiğini yazdı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ankette, “Türkiye’de en güvendiğiniz kurum” da sorulmuş. Burada iğneyi başkalarına batırırken çuvaldızı kendimize batırmak istiyorum. İlk sırada yüzde 18.4’le Cumhurbaşkanlığı çıkıyor. Onu yüzde 13.5’le Emniyet, yüzde 8.4’le Anayasa Mahkemesi ve 7.7’yle Türk Silahlı Kuvvetleri takip ediyor. Peki medya nerede yer alıyor? Medya 0.4’lük güvenilirlik oranı ile 12’inci sırada geliyor. Yani en dipteyiz."

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
burdan herkese sesleniyorum emeklılıkte yasa takılan kardeslerim bu hukumet bızım sorunumuza cözum bulmuyor ak partı mhp benım ıcın bıtmıstır nokta oyumu ıyı partıye verecegim cift dikiş nasıl oluyor görsunler ..
çok bekle çünkü hiç bir ülkede 45- 55 yaşında emeklilik yok araştır bak google bile sor
Konya’da yapmışlar
Cahil! her seçimi mi konyada yapıtlar. neredeyse 20 yıldır adamlar iktidarda.
üfürükten teyyare, selam söyle o yare... yav bu memlekette herkes sallıyor, sallama dallama rekortmenleri burada. aman dikkat edin de sallarken birbirinize dokundurmayın ...
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