Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Ankete katılanların çoğunluğunun partiye göre yerel seçimde oy vereceğini belirten Selvi, "AK Parti’ye oyunu vereceğini söyleyenlerin yüzde 73.4’ü “Partimin adayına oy veririm” diyor. “Beğendiğim adaya oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 22’de kalıyor. HDP’lilerin yüzde 75’i, İYİ Parti seçmenlerinin ise yüzde 73.5’i partisinin adayına oy vereceğini söylüyor" diye yazdı. Adaya göre oy verenlerin CHP ve MHP'de yüksek çıktığını da aktaran Selvi, "CHP seçmeninin yüzde 61.7’si “Partime göre oy veririm” derken adaya göre oy vereceklerini söyleyenlerin oranı 37.4’e çıkıyor. MHP seçmeninin yüzde 62.7’si partisinin adayına oy vereceğini söylerken yüzde 36.3’ü “Beğendiğim adaya oy veririm” diyor" ifadesini kullandı.

OPTİMAR ARAŞTIRMA ANKET SONUCU

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimde ittifak yapmayacağı kararının olumsuz olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 32.7 belirten Selvi, olumlu bulanların oranı ise yüzde 45.6’ya yükseldiğini yazdı. Araştırmada yerel seçimlerde ittifak yapılmasını isteyenlerin oranının yüksek çıktığını ifade eden Selvi, ankete katılanların yüzde 60.6’sı ittifak yapılmasını isterken, yüzde 26’sının 'Hayır' dediğini belirtti. Selvi, AK Parti seçmeninin yüzde 72.1’i ittifak yapılmasını istediğini belirterek cumhur ittifakına olan destek MHP’ye göre AK parti seçmeninde daha yüksek çıktığını aktardı.