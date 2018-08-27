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Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'AK Parti'nin yerel seçim anketi' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki son anketin detaylarını aktardı.

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

31 Mart 2019'daki yerel seçim için kulisler hareketleniyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketin detaylarını paylaştı.

AK Parti'de ilk MYK'nın gündeminin yerel seçim hazırlıkları olacağını söyleyen Selvi, "Yerel seçimler AK Parti ile CHP arasında “kalelerin” yarışına sahne olacak. CHP gözünü İstanbul’a, AK Parti ise İzmir’e dikmiş durumda" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de mevcut belediye başkanlarının önemli oranda değişeceğinin söylendiğini aktaran Selvi, şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz seçim iklimine girilmeden, belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdı. Bu partilerin oy oranıyla ilgili bir anket değil. Belediye başkanlarının performansı ve yeniden aday gösterildiği takdirde kazanacak ya da kaybedecek olanların ismi üzerinde duruldu. Henüz seçim ortamı politize olmadan önce “Sizi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu soruldu. Bu çalışma Erdoğan’ın önünde duruyor ama asıl araştırmalar ve değerlendirmeler bundan sonra yapılacak. AK Parti açısından İstanbul ve Ankara seçimleri hayati derecede önemli hale geldi. İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dâhil her türlü formül üzerinde çalışılıyor."

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bu kadar anketin parası nereden geliyor acaba?
ülke batmış hala saray derdinde seçim derdinde kanal derdinde bir tane plan proje fabrika tarım yok
@ibochu ülke mi batmış o zaman senin yaşın bayağı ufak bilmeden yorum yapma geçmiş yıllarıda gördük senin desteklediğin partiyide yeğen ülkeyi satma noktasına getirdi senin desteklediğin parti zamanında
Bir CHP li olarak diyorum ki İzmir'de CHP li Akparti ye oy vermez Ama bu seçimde CHP yede oy vermeyecek CHP diye bir partimi kaldı
Şimdi ben şunu anlıyamıyorum.Belediye başkanlarınızı azlederken dediniz ki "Oyu onlar almadı parti aldı,görevden alabiliriz.Peki şimdi neden anket yaptırıyorsunuz.Hangi aday fazla oy alır diye.Sizin mantığınızla kim olsa aynı oyu alması gerek
izmire Binali Yıldırım gelsin...İzmir köy olmaktan kurtulsun artık.
Ankara’da Turgut Altınoku görmek isteriz
erdoğan uyandı mı ki uyuyan belediye başkanları için anket yaptırıyor hozlıca hep betaber uçuruma gidiyoruz abdulkadir selvi sende davul çalıyorsun ver mehteri
Hep söylüyorum. Kimse kimse ile itifak yapmadan, kendi gücü ile seçime gitsin. CHP"nin başına da verin İNCE'yi; seçim sonuçlarında AKP %50, CHP %30 diğer partiler de %10 barajını aşamayan parti başkanları siyaseti bıraksın. İşte fırsat. Sizce kendine güvenen ve bu kadar onurlu olabilirler mi?
seçimle oyla bozmuş kafayı memleketi düşünen yok
Reis, beni istediğin yere belediye başkanı adayı yapabilirsin..... sıra bana da gelsin artık....
bu adamda ne kadar çok şey biliyor mit ajanı gibi adam
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