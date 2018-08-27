Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

31 Mart 2019'daki yerel seçim için kulisler hareketleniyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketin detaylarını paylaştı.

AK Parti'de ilk MYK'nın gündeminin yerel seçim hazırlıkları olacağını söyleyen Selvi, "Yerel seçimler AK Parti ile CHP arasında “kalelerin” yarışına sahne olacak. CHP gözünü İstanbul’a, AK Parti ise İzmir’e dikmiş durumda" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de mevcut belediye başkanlarının önemli oranda değişeceğinin söylendiğini aktaran Selvi, şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz seçim iklimine girilmeden, belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdı. Bu partilerin oy oranıyla ilgili bir anket değil. Belediye başkanlarının performansı ve yeniden aday gösterildiği takdirde kazanacak ya da kaybedecek olanların ismi üzerinde duruldu. Henüz seçim ortamı politize olmadan önce “Sizi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu soruldu. Bu çalışma Erdoğan’ın önünde duruyor ama asıl araştırmalar ve değerlendirmeler bundan sonra yapılacak. AK Parti açısından İstanbul ve Ankara seçimleri hayati derecede önemli hale geldi. İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dâhil her türlü formül üzerinde çalışılıyor."

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