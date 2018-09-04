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Abdulkadir Selvi yazdı: Yerel seçim bazı liderler için sonun başlangıcı olabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 07:31 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Ekonominin seçimler üzerindeki etkisi' başlıklı yazısında yerel seçimlerle ilgili olarak 'bazı liderler veda edebilir' ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi yazdı: Yerel seçim bazı liderler için sonun başlangıcı olabilir

Yerel seçim yaklaşırken kulisler de hareketlendi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde yerel seçimleri ve ekonominin seçimler üzerindeki etkisini kaleme aldı.

"MUHALEFET LİDERLERİ İÇİN SONUN BAŞLANGICI OLABİLİR"

Başkanlık sistemini ilk yerel seçim sınavı olacağını hatırlatan Selvi, "Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2019 Pazar gecesi bazı muhalefet liderleri açısından sonun başlangıcı olabilir. 24 Haziran’da sandığın verdiği mesajı yok saymaya çalışan liderler açısından yerel seçimler bir veda seçimine dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

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