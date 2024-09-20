Abdulkadir Uraloğlu: "Siber güvenlikte dünyada en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz"

Lübnan'da Hizbullah mensuplarına yapılan saldırıların ardından gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na çevrildi. Uraloğlu, katıldığı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları kınadı ve siber güvenlik alanındaki gelişmelere dikkat çekti.

"HER GÜN 440 CİVARINDA SİBER SALDIRI ÖNLENİYOR"

Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olduğunu belirtti. Uraloğlu, vatandaşlara endişelenmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Yerli yazılımlarla taramaların sürekli yapıldığını da bildiren Uraloğlu, siber olaylara müdahale ekibi ile her gün 440 civarında büyük saldırının engellendiğini aktardı.

"DÜNYADAKİ İLK 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

'Türkiye şu anda siber güvenlik noktasında dünyadaki 10 ülkeden bir tanesi. Hiçbir vatandaşımızın bu anlamda endişeye düşmesini gerektirecek bir ortam olmadığını söylemek isterim. Burada mutlaka kaçırmamamız gereken Cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu yerli ve millilik konusudur. Ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu yazılımından üretimine kadar bir kez daha anlamış oldu. Şu an BTK bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde her gün 440 civarındaki büyük saldırıyı engelliyoruz.

"7.500 CİVARINDA UZMANLA ÇALIŞIYORUZ"

17 milyon IP adresini yerli yazılımlarla sürekli tarıyoruz. Oradaki her türlü olumsuz girişimi engelliyoruz, iyi durumdayız. Daha iyi ve daha profesyonel olmasıyla ilgili siber güvenlik başkanlığının kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu an için nereye nasıl bağlı olacak konularına girmeyeyim. Gelişen tehditlere karşı böyle bir yapılanma söz konusu.

Siber güvenlik konusunda ciddi bir sıkıntımız yok. 7 bin 500 civarında uzman ile iş birliği yapıyoruz. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) bulunduran 2 bin 300’e yakın kurum ve kuruluş ile çalışıyoruz.'

(AA)