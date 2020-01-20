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  4. Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı (Abdülkerim Çevik kimdir, neden öldürüldü?)

Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı (Abdülkerim Çevik kimdir, neden öldürüldü?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Abdülkerim Çevik'e yönelik silahlı saldırının ardından yakalanan Y.Ş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.Ş, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

ABDÜLKERİM ÇEVİK NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Çevik'in neden silahlı saldırıya uğradığına ilişkin henüz bilgi edinilemedi. Güroymak Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

CENAZESİNE 10 BİN KİŞİ KATILDI

Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in (50) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Güroymak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Erentepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

BAKAN SOYLU: ÇOK HÜZÜNLÜYÜM

Abdülkerim Çevik’in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah’a yürüdü. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.

ABDÜLKERİM ÇEVİK KİMDİR?

Şeyh Muhammed Diyaeddin’in torunlarından Şeyh Ataullah’ın çocuklarından olan Seyda Abdulkerim Çevik, Bitlis İli Güroymak ilçesinde dünyaya geldi. 6 yaşında başladığı ilk eğitim ile birlikte, Güroymak'ta çeşitli medreselerde eğitimine başladı.

1988 yılından itibaren, Seyda Burhaneddin’in Başmüderrisliğini yaptığı Siirt/Tillo Medresesinde eğitimine devam etti.

Bitlis İli Güroymak ilçesinde bulunan Norşin medresesinde Başmüderris olan Seyda Abdulkerim Çevik, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İlahiyat ve Sosyoloji bölümleri mezunuydu.

Kaynak: İHA / AA / DHA

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Bitlis Güroymak Kanaat önderi Abdulkerim Çevik tutukama

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