Abdülkerim Murat Atik kimdir? Abdülkerim Murat Atik nereli ve kaç yaşında?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik Sabit Tesisler Müdür Yardımcısı, Elektrik-Elektronik Tesisler Müdürü, İşletme Müdürü, gibi birden fazla pozisyonlarda görev aldı. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Atik, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesinde yaptı.

ABDÜLKERİM MURAT ATİK KİMDİR?

1990'da faaliyetlerine başlayan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdülkerim Murat Atik, Sun Group Türkiye'nin birden fazla ilinde şimdiye dek birçok projeyi hayata geçiren Sun Group demiryolu - raylı sistemler ve inşaat - altyapı alanında faaliyet gösteriyor. Atik, 4 Eylül 2021 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Ali İhsan Uygun'un yerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

12 Nisan 1966 Ordu doğumlu Atik 55 yaşındadır. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü tamamladı. 1988'de ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yöneticilik ve İdarecilik Bölümünde yüksek lisansını yaptı.

DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Türk Tarafı başkanı olan Abdülkerim Murat Atik, kariyeri boyunca birçok farklı pozisyonda bulundu.

1991-1995 yılları arasında Aktaş Elektrik A.Ş’de Şebeke ve Tesis Mühendisi olarak çalışma hayatına başladı.

İBB İştiraki Ulaşım San. ve Tic. A.Ş’de;

1995-1997 yılları arasında Telekomand ve Kataner Şefi,

1997-1999 yılları arasında Sabit Tesisler Müdür Yardımcısı,

1999-2005 yılları arasında Elektrik-Elektronik Tesisler Müdürü,

2005-2008 yılları arasında İşletme Müdürü,

2008-2015 yılları arasında ise Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

23.06.2015 tarihinde TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Ali İhsan Uygun 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren ise TCDD Genel Müdürü olarak göreve başladı.



