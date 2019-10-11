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Abdullah Ağar'dan canlı yayındaki keskin nişancı saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından dün canlı yayın sırasında görüntülenen keskin nişancı saldırısına yönelik yeni açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde, Habertürk TV canlı yayını sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve gazeteci Çetiner Çetin'in yayın yaptıkları sırada, Tel Abyad bölgesinden yapılan keskin nişancı atışı, canlı yayında anbean kaydedilmişti.

Konuyla ilgili olarak Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

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"EKRAN ÖNÜNDE GEBERİR, BU ZEVKİ PKK'YA TATTIRMAM"

O ana ilişkin reflekslerine açıklık getiren Ağar, şunları söyledi:

"Uğradığımız havan ve keskin nişancı saldırısında refleksler çok yazıldı.

Eğer ÖKK (Özek Kuvvetler Komutanlığı) ve Komd Tug’larında (Komando Tugayı) görev yapmış, dağdan/çölden gelmişseniz: SESİNİ DUYDUĞUNUZ merminin sizi vurmadığını bilirsiniz.

Ve “Ben bu ekranın önünde geberir, bu zevki PKK’ya tattırmam” dersiniz, o an!

Çetiner Çetin'e gelince. O çatışma alanlarında görev yaparken yaralanmış, aklı ruhu delik deşik bir gazeteci ve sivil. Aynı zamanda Türkiye sevdalısı vatansever bir KÜRT. Ve o an ne olduğunu tecrübesiyle çok iyi anlıyor. Refleksi ona göre."

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı abdullah ağar Çetiner Çetin

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