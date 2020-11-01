Abdullah Avcı: Antalya'ya yakında geliyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor'un yeni hocası oluyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi.
Önce İstanbul'da görüşen Başkan Öztürk ile Avcı'nın bugün Antalya'ya geldikleri ve otelde son detaylar üzerine görüştükleri belirtildi. Avcı, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık projeye imza atacak.
Abdullah Avcı bu gelişmeler üzerine Serik'teki hayranı Ceylin Koca'ya müjdeyi vererek, "Antalya'ya, senin yakına geliyorum" dedi. Her kamp dönemimde küçük hayranı Ceylin Koca ile mutlaka buluşan, Ceylin'i okulunda ziyaret eden ve ailece bir bağ kurulan Koca ailesi ile telefonda görüşen Abdullah Avcı, küçük hayranının, "Antalya'ya geliyor musun hocam" sorusuna, "Evet" diyerek hem Ceylin'in heyecanına ortak oldu, hem de küçük hayranını mutlu etti.
(DHA)
Bir dev daha Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
Fatih Terim: Yine ben haksızım!
Eddie Newton bekleneni veremedi
Marcao'dan sakatlık açıklaması!
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
Bayern Münih, Köln'e şans tanımıyor
Sergen Yalçın, 10 numarayı belirledi
Schalke 04'ten Türkiye için mesaj
Ankara'da puanlar paylaşıldı
Fenerbahçe hız kesmiyor
Ronaldo koronavirüsü yendi!
Tisserand idmanda yer almadı
PFDK Josef de Souza'nın cezasını açıkladı!