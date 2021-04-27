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Abdullah Avcı'nın testi negatif çıktı

27.04.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağır gribal enfeksiyon geçiren, Kovid-19 testi negatif çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'nın kafileyle birlikte İzmir'e gidip gitmeyeceği bugün netlik kazanacak.

Abdullah Avcı'nın testi negatif çıktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen bordo-mavililer, Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Edgar Ie ile Yunus Mallı takımda yer alamayacak. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Anders Trondsen'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Ağır gribal enfeksiyon geçiren, Kovid-19 testi negatif çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'nın kafileyle birlikte İzmir'e gidip gitmeyeceği bugün netlik kazanacak.

Trabzonspor, öğleden sonra yapacağı çalışmanın ardından özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

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Abdullah Avcı Trabzonspor
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