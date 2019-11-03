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Abdullah Çatlı mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 17:17 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, ölümünün 23'üncü yıl dönümünde Nevşehir'deki mezarı başında anıldı.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, ölümünün 23'üncü yıl dönümünde Nevşehir'deki mezarı başında anıldı.
Nevşehir Kaldırım Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya, Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı, eşi Meral Çatlı, kızı Gökçen Çatlı ve kardeşi Zeki Çatlı, arkadaşı Haluk Kırcı ile BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser ve çok sayıda kişi katıldı. Anmada konuşan Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı, "Türkiye'nin böylesine zor ve dar dönemlerde, kahramanlarını anmaya ve bilmeye ihtiyacı var. Maalesef bunu tam olarak yapamıyoruz. Yapmamız lazım" dedi.
Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı da "Bizim vatanperverliğimiz mazlumluk üzerine kurulu. Bizler, eğer devletimiz zora düşecek ve en ufak bir şekilde devletimize zeval gelecekse kesinlikle böyle bir talebimiz asla söz konusu olamaz. Ancak eğer devletimiz zora düşmeyecek ve zeval gelmeyecek ise biz Abdullah Çatlı'nın zaten gönüllerde olan iade-i itibarının da resmi olarak talep ediyoruz. Bizler buradayız. 23 yıl sonra da burada olacağız. Evlatlarımız ve torunlarımız daha nice 23 yıllar burada olacak. Bizler azim etmekten, vatan ve millet değerlerimize inanmaktan vazgeçmeyiz. Ama aynı ülküye, aynı davaya baş koyduğumuz tüm unsurlarımızın da gönüllerinde var olan kapılar ardında söylediklerini alenen söylemelerini istiyoruz" diye konuştu.

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