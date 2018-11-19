Abdullah Cömert davasında sanık polise 6 yıl 10 ay hapis cezası

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- HATAY’daki Gezi Parkı protestoları sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert (22) ile ilgili açılan davada, hakkında verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan polis memuru A.K., bu kez 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdıldı. Balıkesir'de görülen davada, polis memuru A.K'ye verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Balıkesir'de yeniden yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık A.K., 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle 2’nci duruşmaya katıldı. Mahkeme, sanık polis memuru A.K.’nin cezasını 6 yıl 10 ay 15 güne düşürdü. Karar sonrası fenalayan Abdullah Cömert’in annesi Hatice Cömert ve Ablası Meryem Cömert Öz, 112 ekiplerini ilk müdahalesi sonrası Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. ‘5 YILDIR BİZİ 13 DEFA ÖLDÜRDÜLER’ Karar sonrası CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile birlikte adliyeye gelen Abdullah Cömert'in ağabeyi Adnan Cömert, dava sonucuna tepki gösterdi. Adalet için 16 saat yol geldiğini söyleyen Adnan Cömert, “5 yıldır bizi 13 defa öldürdüler. Devletten adalet bekliyorduk. Kardeşimin katili A.K. neden bu kadar az ceza ile bırakıldı ? Biz 5 yılda 13 defa Balıkesir’e geldik. Adeta sürgün edildik. Hatay’da mahkeme yok mu? İskenderun’da, Adana’da yok mu? Neden Balıkesir? Bunun sonucunda 21 yıl alması gereken sanık polis, 6 yıl 10 ay 15 gün aldı” dedi. ‘AYM VE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NDE MÜCADELEMİZ SÜRECEK’ Abdullah Cömert’in avukatı Eren Can ise “2013 yılından bugüne 5 yıl geçti. 5 yıldır iğne ile kuyu kazarak adalet arayışımız devam ediyor. Antakya’da 3 Haziran 2013 günü öldürülen Abdullah Cömert’in davası ilk olarak Balıkesir’e nakledildi. Ceza hukukunun ilkesinin gereğine karşı dava 1300 kilometre öteye taşındı. Buna rağmen yılmadık davanın sonuçlandırılması için mücadeleye devam ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Yargıtay ve yerel mahkemenin kararı bize göre çok hatalı. Dosyada temel deliller var. Sanık polis, hakaret ederek Abdullah Cömert’i ensesinden vurmuştur. Bu dosyadaki delillerle ortaya konmuştur. Biz bunlara istinaden hem davanın Antakya’dan Balıkesir’e taşınması hem de yargılama sürecinde delillerin değerlendirilmemesi nedeniyle Yargıtay nezdinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu. Duruşma öncesi ve sonrasında Balıkesir Adliyesi önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

