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Abdullah Cömert davasında sanık polise ceza indirimi

19.11.2018 20:27 | Son Güncelleme

Gezi eylemlerinde başına gaz fişeği isabet ederek ölen Abdullah Cömert davasında sanık polise verilen hapis cezası 6 yıl 10 ay 15 güne düşürüldü.

Sanığa verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulmuştu.2013 yılındaki Gezi protestoları sırasında Hatay'da başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert davasında karar açıklandı.

İkinci duruşması Balıkesir Adliyesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık polis memuru Ahmet Kuş'u "kastın aşılması suretiyle adam öldürme suçundan" 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Davayı, Cömert'in ailesinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin de izledi. Kararın açıklanmasının ardından Aytekin, Twitter hesabı üzerinden dava sonucuna tepki göstererek, "Basit bir trafik suçunu ele alır gibi ele aldılar. Bu karar vicdanı olan herkesi derinden yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

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22 yaşındaki Abdullah Cömert, 2 Haziran 2013'te Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gezi protestoları sırasında başına biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmiş, sanık polis memuru Kuş hakkında açılan davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak karar Yargıtay Birinci Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Yerel mahkemenin de bozmaya uyma kararı almasıyla yargılama yeniden başlamıştı.

DW/SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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