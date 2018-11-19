Abdullah Cömert'in ölümüne ilişkin davada karar

Bu arada, anne Hatice Cömert ve abla Meryem Cömert, duruşma sonrasında rahatsızlanınca ambulanstaki sağlık kontrolleri sonrası hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ahmet Kuş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert, ablası Meryem, ağabeyi Adnan Cömert'in de bulunduğu duruşmayı CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de izledi.

- Olay ve dava süreci

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 Haziran 2013'teki Gezi Parkı odaklı protestolar sırasında biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu Abdullah Cömert yaşamını yitirmiş, olayla ilgili polis memuru Ahmet Kuş hakkında dava açılmıştı.

Güvenlik nedeniyle davanın görüldüğü Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mart 2016'da gerçekleşen duruşmada, sanık Kuş'un 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

İnfazından sonra işlemek üzere verilen cezanın yarısı kadar TCK 53/1 maddesinde sayılan hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın polis memuru olması, SEGBİS ile yapılan duruşmalara katılması, delilleri karartma ihtimalinin bulunmaması, sabit adresinin olması, adli kontrol tedbirinin yeterli olacağını göz önüne alarak takdiren tutuklanmasına yer olmadığını kararlaştırmıştı.

Ahmet Kuş'un "Kastın aşılması suretiyle adam öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

