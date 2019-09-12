Dünyada tarım arazilerinin her geçen gün azaldığını kaydeden Greenza Türkiye Genel Müdürü Abdullah Er, bu olumsuz duruma rağmen milli bir servet olan toprağın canlılığını koruması için hala bir şansı olduğunu söyledi.

Avrupa kıtasının tamamında kentleşme, altyapı çalışmaları ve yanlış tarım uygulamaları nedeniyle her yıl 100 milyon hektar büyüklüğünde tarım arazisi yok oluyor. Türkiye’de ise geçtiğimiz bir yılda 162 bin hektarlık alan artık tarım için kullanılmıyor. Greenza Türkiye Genel Müdürü Abdullah Er, dünyada her geçen gün azalan tarım alanları ile ilgili açıklama yaptı.

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara, Türkiye nüfusunun da 100 milyona ulaşabileceği bilgisini veren Er, "Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için atılan şehirleşme adımları ve toprak ile bitkilerin verimini artırmak için bilinçsizce kullanılan suni tarım ilaçları, her yıl topraktaki canlılık seviyesinin azalmasına ve tarım arazilerinin kaybedilmesine neden oluyor. Türkiye’deki 37 milyon 802 bin hektar tarım alanının yaklaşık 19,5 milyon hektarlık bölümüne ekim yapılırken son 10 yılda Türkiye’de toplam ekilebilir tarım alanlarında yüzde 4’e yakın bir düşüş görüldü. Ekili alandan elde edilen verimliliğin sürekli azaldığı ülkemizde son 1 yılda 162 bin hektarlık tarım arazisi kaybedildi. Son 50 yılda toprak içerisindeki mikroorganizma sayısında 4 kat azalırken, toprak canlılık seviyesi ve verimlilik giderek düşüyor. Bu olumsuz duruma rağmen milli bir servet olan toprağın canlılığını koruması için hala bir şansı var" dedi.