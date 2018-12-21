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Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.12.2018 07:48 | Son Güncelleme

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, bugünkü 'Yeni parti söylentisinin yol açtığı panik' başlıklı yazısında, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan etrafında konuşulan iddiaları kaleme aldı. Albayrak, 'hükümete yakın medya organlarını' eleştirdi. 3 ismin, eski bakanlardan Ömer Dinçer'in babasının cenazesindeki fotoğrafı kulislerde çok konuşulmuştu.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi AK Parti'nin geçmişteki önemli isimleri hakkında yeni bir parti kurulacağına ilişkin iddialar Ankara kulislerinde dolaşıyor.

Bugünkü yazısında yeni parti iddialarını konu edinen Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, söylentilerin kimine göre umut, kimine göre ise kaygı verici olduğunu belirterek, 'Kaygı ne kelime? Panik manzaraları sergileniyor.' ifadelerini kullandı.

"ZIVANADAN ÇIKARABİLDİ"

Eski bakanlardan Ömer Dinçer'in babasının cenaze namazındaki fotoğrafa getirilen eleştirilere değinen Albayrak, o kare için 'İktidar sözcüsü bir gazeteyi “Hayırdır beyler!” başlığı altında “şer ittifakı” tezviratı yapmaya sevk edecek kadar zıvanadan çıkarabildi.' dedi.

Albayrak bu durumu, 'Cenazeye saygısızlığın olağanüstü çirkinliğini bile umursatmayan bir telaş, hatta panik…' sözleriyle açıkladı.

"SÖYLENTİSİ BİLE PANİĞE YOL AÇABİLDİYSE..."

Albayrak şöyle devam etti:

"‘AK Parti kökenli’ yeni bir parti kurulur mu kurulmaz mı, bilmem; Gül, Davutoğlu ve Babacan beraber hareket eder mi etmez mi, onu da bilmem; ama bunun söylentisi bile böylesine bir paniğe yol açabildiyse, iktidar çevreleri o mutasavver partiye epey şans tanıyor demektir.

‘Mevcut gücümüz alternatifsizliğe dayanıyor. Bir alternatif çıkarsa gücümüz tehlikeye girer’ diye düşünüyor olmalılar."


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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Ali Babacan

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