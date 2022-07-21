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Abdullah Gül, 'Bazı alarm zilleri çalıyor' diyerek duyurdu: Hiç iç açıcı bir durum yok

21.07.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de katıldığı bir törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bazı alarm zillerinin çaldığını belirten Gül, "İşte üniversiteye giriş imtihanının neticeleri açıklandı. Eğitimciler analiz ediyorlar, baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok. Ortalamaya baktığımızda durumun çok iyi olmadığını eğitimciler ciddi ciddi yazmaya başladılar" dedi.

Abdullah Gül, 'Bazı alarm zilleri çalıyor' diyerek duyurdu: Hiç iç açıcı bir durum yok

Kayseri'de katıldığı bir törende konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "İnanıyorum ki herkes bunun farkına giderek varıyor ama bazı alarm zilleri de çalıyor. İşte üniversiteye giriş imtihanının neticeleri açıklandı. Eğitimciler analiz ediyorlar, baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok" dedi.

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"SAVAŞ VE SİLAHLANMA İÇİN BÜYÜK PARALAR HARCANIYOR"

    1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyada birçok problemin bulunduğunu söyledi.

Bir tarafta kuzeydeki savaş, bir tarafta büyük iklim değişiklikleri, gıda sıkıntıları, açlık, bütün bunlar olurken, öbür tarafta da inanılmaz şekilde insanların savaş ve silahlanma için büyük paralar harcadıklarına dikkati çeken Gül, silaha harcanan milyarlarca doların, sürdürülebilir bir kalkınma, eğitim, sağlık ve insanlığın iyiliği için harcanması durumunda dünyanın çok farklı olacağını savundu.

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"BAZI ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR"

Gül, böyle karamsar bir ortam içerisinde hiçbir zaman, hiçbir ülkenin ihmal etmeyeceği konunun eğitim olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitim en iyi yatırımdır. Bir ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız, hangi sektör olursa olsun bir kenara bırakın, önce eğitim gelir. Eğitime yapılan yatırım, eğitime verilen öncelik, bir ülkenin geleceğine verilen öncelik demektir. Nitelikli, vasıflı insan yetiştirmek, anaokulundan üniversiteye kadar en önemli yatırım bu alanda yapılandır. Öyle ülkeler vardır ki çok büyük tabii zenginlikleri vardır ama onların nitelikli nüfusu olmadığı için çok fazla bir şey ifade etmez. Bildiğimiz öyle küçük ülkeler var ki çok nitelikli, vasıflı, eğitimli nüfusları var. O ülkelerin ağırlığı ve etkisi hem insanlığa hem dünyaya çok farklı. Türkiye bu yolda şüphesiz ki hızlı bir şekilde ilerliyor. İnanıyorum ki herkes bunun farkına giderek varıyor ama bazı alarm zilleri de çalıyor. İşte üniversiteye giriş imtihanının neticeleri açıklandı. Eğitimciler analiz ediyorlar, baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok. Ortalamaya baktığımızda durumun çok iyi olmadığını eğitimciler ciddi ciddi yazmaya başladılar."

"İYİ ÜNİVERSİTE SAYISINI ÇOĞALTMAK LAZIM"

Beşeri sermayesi güçlü ülkenin problemlerini kolay aştığını, yolunu kolay bulduğunu, insanlarını mutlu ettiğini, demokrasisi ve hukukunu ona göre güçlü geliştirdiğini anlatan Gül, bu ülkelerin ekonomisinin güçlü, içeride ve dışarıda itibarının çok olacağına işaret etti.

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür bütün illerimize üniversiteler götürdük, hükümetlerimiz bunları yaptı ama iyi üniversitelerin sayısını çoğaltmak lazım. Türkiye'de bunu teşvik etmek gerekir. Bundan hiç çekinmemek gerekir. Nasıl serbest piyasa ekonomisinde şirketler, kurallar çerçevesinde rekabet ederlerse, kalite ortaya çıkar, motivasyon ortaya çıkar, o hedefleri alır yüceltir. Akademide de bunu yapmak lazım. Kapasitesi olan üniversitelerin önünü açmak lazım ve iyi üniversite sayısını çoğaltmak lazım."

Mezun öğrencilere nasihatlerde bulunan Gül, bundan sonra da eğitimlerine devam etmelerini, kendilerini daima yeni tutmalarını, bütün yayınları takip etmelerini ve iyi insan olmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA

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Kayseri Abdullah Gül

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