Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde 55 milletvekiliyle yeni parti iddiası

Abdurrahman Dilipak, "5. ayın 5'inde 55 vekille" başlığıyla yayımlanan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 55 milletvekiliyle birlikte yeni bir parti kuracağı iddiasının yeniden gündeme geldiğini söyledi. Gül'ün 'ağır ağabey' rolünde yeniden ortaya çıkabileceğini ileri süren Dilipak, "Ocak başında yeni bir iddia gündeme geldi. Yeni haber, yalanlanan iddianın sıcaklığını koruduğunu ve gerçek olabileceğini gösteriyor" görüşünü dile getirdi.

55 MİLLETVEKİLİYLE YENİ PARTİ

Söz konusu haberi "Gündemi sarsan iddia! ‘MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'. İYİ Parti'nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesine destek verdiği için, MHP Grup Başkanvekili görevinden alınan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Abdullah Gül'ün 55 milletvekili ile birlikte kuracağı iddia edilen yeni partiye geçeceği öne sürüldü" ifadesiyle okurlarına aktaran Dilipak, şöyle devam etti:

"ABDULLAH GÜL ANADOLU TURUNA ÇIKACAK"

İddia sahiplerinin kapalı kapılar arkasında dile getirdikleri iddialar şöyle: Deniyor ki, Gül seçim sonuçları ve toplumdaki rahatsızlık konularını öne çıkartarak Anadolu turuna çıkacak. Eski yol arkadaşları, eski bakanları da yanına alıp dert dinleyecek, çözüm taleplerini toplayacak. İşlerin niye ve nasıl bu hale getirildiğini anlatacak. Ve dün Erdoğan'ın en yakınındaki bazı isimler, geçmişte yaşanan "yanlışlar"ın nasıl olduğunu, niye bazı sorunların çözülemediğini anlatacaklar. Bu iddialar yalanlansa da, birileri ısrarlı. Kapalı kapılar arkasında bu iddialar dillendirilmeye devam ediyor. AK Parti içinde birkaç gruptan söz ediliyor.

