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Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekili Hamza Dağ'ın Abdullah Gül'e ‘hain’ demesi siyaset gündemine damga vurmuştu. Dağ'a Gül cehpesinden yanıt geldi. Abdullah Gül'ün koruma müdürü Osman Cangal, ‘Şahsiyet ve onur yoksunu, havlayan her ite, köpeğe kemik atacak değiliz." tweetini paylaştı.

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın “hain” suçlaması nedeniyle Kurban Bayramı’na 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerinden kavgayla girdi. Gül cephesinden Dağ’a “havlayan köpek” yanıtı geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre; AK Parti ile Gül arasında Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’ndan bu yana süren mesafeli ilişki cumartesi günkü kongrenin ardından bir kez daha gerilimli bir hal kazandı. Gül, uzunca bir süre AK Parti’yi desteklememesine karşın çatışmaktan da kaçınmış ancak Erdoğan’la da birlikte fotoğraf vermemeyi tercih etmişti.

24 HAZİRAN'DA İLİŞKİLER GERİLMİŞTİ

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı’nda yer alan Saadet Partisi’nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı için girişim başlattığında AK Parti ile ilişkiler yeniden gerilmişti. Bu dönemde Gül’ün Erdoğan’a rakip olarak muhalefetin adayı olma olasılığı gündeme gelince, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, 11. Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’daki çalışma ofisine programda olmayan bir ziyarette bulunmaları büyük tartışma yaratmıştı. Aynı dönemde AK Parti içinden de Gül’e yönelik sert sözler yöneltilmişti.

Seçim sonrası Gül’ün Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılması siyasi kulislerde “Buzlar eriyor mu” yorumlarına neden olmuştu.

AK Parti ile Gül arasında seçim sonrası sessiz seyreden ilişkiyi, kongrenin ardından, Hamza Dağ’ın İzmir’de yaptığı açıklama yeniden gerginleştirdi. Dağ, Gül için “Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir” dedi.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Gül cephesinin buna aynı tondaki, hatta daha ağır yanıtı gecikmedi. Dağ’a, İzmir’deki açıklamasından çok kısa bir süre sonra, Gül’ün koruma müdürü Osman Cangal yanıt verdi. Cangal, Twitter hesabından, “Şahsiyet ve onur yoksunu havlayan her ite, köpeğe kemik atacak değiliz...” dedi.

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ak parti Abdullah Gül hamza dağ

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