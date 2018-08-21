Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın “hain” suçlaması nedeniyle Kurban Bayramı’na 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerinden kavgayla girdi. Gül cephesinden Dağ’a “havlayan köpek” yanıtı geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre; AK Parti ile Gül arasında Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’ndan bu yana süren mesafeli ilişki cumartesi günkü kongrenin ardından bir kez daha gerilimli bir hal kazandı. Gül, uzunca bir süre AK Parti’yi desteklememesine karşın çatışmaktan da kaçınmış ancak Erdoğan’la da birlikte fotoğraf vermemeyi tercih etmişti.

24 HAZİRAN'DA İLİŞKİLER GERİLMİŞTİ

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı’nda yer alan Saadet Partisi’nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı için girişim başlattığında AK Parti ile ilişkiler yeniden gerilmişti. Bu dönemde Gül’ün Erdoğan’a rakip olarak muhalefetin adayı olma olasılığı gündeme gelince, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, 11. Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’daki çalışma ofisine programda olmayan bir ziyarette bulunmaları büyük tartışma yaratmıştı. Aynı dönemde AK Parti içinden de Gül’e yönelik sert sözler yöneltilmişti.