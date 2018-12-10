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Abdullah Gül cephesinden Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 16:13 | Son Güncelleme

Abdullah Gül'ün ofisinden Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır" denildi.

Abdullah Gül cephesinden Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama!
  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun ziyaretleriyle ilgili yapılan açıklamada,

"Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır" denildi.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, İstanbul'daki çalışma ofisinde gelen talepler üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmektedir. Bu çerçevede, 1 Ekim 2018 tarihinde Sayın Temel Karamollaoğlu ve 11 Kasım 2018 tarihinde de Kemal Kılıçdaroğlu kendilerini ofisinde ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılır bir durumdur. Bazı basın yayın organları tarafından, birçok kişinin de hazır bulunduğu bu tip nezaket ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenilmesi üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur"

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül CHP Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
YILLARCA BİR VE BERABER OLDUĞUN KİŞİLERLE HÜKUMETLE BAŞKANLA ÜLKE VE DÜNYA MESELELERİNİ GÖRÜŞMEYİP TE BULA BULA KASET GENEL BAŞKANI İLE GÖRÜŞME YAPTIN GEÇ BUNLARI APDILLAH KAYBETTİN VE HER ZAMAN KAYBEDECEKSİN BUNU UNUTMA
@hdemirtasli he şu reisin miting meydanında bu görüntiler özel değilll genellll genellll dediği görüntülerden bahsediyorsunn
Almanya da pkk lı ile görüş,gel Türkiye ye Abullah Gül le 3,5 saat konuş.Sonra bu işin altında bir şey arama!
Ya nedir bu korku?Kimden korkuluyor
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