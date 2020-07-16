Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Yerlerinde olsam' başlığıyla yayımlanan yazısında Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararı sonrası yaşanan sürpriz bir gelişmeyi aktardı.

Hakan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini ileri sürdü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığı Abdullah Gül'ü 24 Temmuz günü Ayasofya'da Cuma namazıyla yapılacak açılışa davet ettiği de iddia edildi.



